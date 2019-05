Programajánló

Ismét megrendezik a Falk Art Fesztivált Budapesten

Ismét megrendezik a Falk Art Fórum Antik és Modern Művészeti Fesztivált május 18-án a budapesti Falk Miksa utcában, ahol kiállítások, különleges tárlatvezetések, tematikus séták, művészeti előadások és koncertek is várják az érdeklődőket.

A 19. Antik és Modern Művészeti Fesztiválon a Kossuth tér és a Szent István körút közötti szakasz egy napra sétálóutcává alakul át - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Több kerekasztal-beszélgetéssel is várják az érdeklődőket, többek között Varga Judit Emmy-díjra jelölt díszlettervezővel és Kajdi Csabával, a Visage Model vezetőjével beszélget az egyedi és tucattermékekről Szegal Hanna Lea művészeti menedzser. A Pintér Galériában a Ziggy Art Fair, Fiatalok a kortárs piacon - A gyűjtők, a művészek és a szakértők szempontjai című kortárs kiállítás és vásár kapcsán járják körül a meghívott vendégek a kortárs műgyűjtés lehetőségeit, a Nagyházi Galériában pedig a legendás gyűjtőre és műkereskedőre, Nagyházi Csabára emlékeznek Bánó András vezetésével, míg Somlai Tibor designer az 1900-as évek nagypolgári és arisztokrata enteriőrjeiről tart előadást.



A kültéri programok délután fél 3-tól várják az érdeklődőket, akik többek között a Falk Miksa utca történetébe nyerhetnek bepillantást Balázs Kata idegenvezető, újságíró segítségével, de egy galériák közötti sétán is részt vehetnek.



Az Odett által útjára indított #zenélazutca elnevezésű kezdeményezés szereplői az utcaszínpadon lépnek fel. Mindezek mellett bemutatkozik 'KOBY' kortárs divattervező dizájntáska-kollekciója, amelyet a Fortepan fotóarchívumának képei ihlettek.



A japán-magyar diplomáciai kapcsolatok fennállásának 150. évfordulója alkalmából a Falk Art Fórumon több japán tematikájú program közül válogathatnak az érdeklődők. Lesz teaszertartás, kimonóbemutató, origamihajtogatás, haikuírás és versmondás, szusi- és szakékóstolás, de a kalligráfia művészetével is megismerkedhetnek a látogatók - írták a tájékoztatóban.