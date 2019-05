Programajánló

Művészetek Völgye - Mintegy ezerötszáz program lesz a 29. fesztiválon

A fenntarthatóság, a környezettudatosság áll a 29. Művészetek Völgye fókuszában. A fesztivál július 19-től 28-ig a Balaton-felvidék három településén, Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden 35 helyszínen, mintegy 1500 programmal várja az érdeklődőket. 2019.05.11 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mindhárom településre sok programot szerveztünk, nyitottunk Vigántpetend felé. Célunk, hogy a fesztivál önmaga is fenntartható, emberléptékű maradjon. A 35 programhelyszín és a 40 további vásáros és kiállítási helyszín között több új lesz, így az alkotóművészeti MANK Artporta Taliándörögdön, a fővárossal foglalkozó kapolcsi Pest-Buda Udvar, illetve a vigántpetendi Fülig Jimmy Fényudvar az alternatív zenekarokkal - mondta Oszkó-Jakab Natália főszervező a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.



Mint kiemelte, tovább zöldül a völgy, ennek jegyében bevezetik az újrapohár rendszert, a tányérok és evőeszközök pedig lebomló anyagokból készülnek. Hozzátette: a tavalyi 47 tonna hulladékot idénre drasztikusan szeretnék lecsökkenteni. Utóbbi kapcsán Csobay Krisztina, a Zöldövezet Társulás elnöke hangsúlyozta: a 70 ezer látogatót vonzó fesztiválnak felelőssége van a társadalom felé.



Hont Angéla, a Hagyományok Háza szervezési és kommunikációs vezetője arról beszélt, hogy ötödször lesznek jelen a Művészetek Völgyében FolkUdvarukkal, ahol kézművességtől a néptáncon, a népmesén át a táncházas folkkocsmáig várják a látogatókat különböző programokkal.



"A fenntarthatóság számunkra azt jelenti, hogy korunk elmagányosodó embere a néphagyományokban találhat ismét közösséget magának. A falusi paraszti gazdálkodáshoz is érdemes visszanyúlni a 21. század környezeti problémái közepette" - fogalmazott. A FolkUdvar esti zenei sávját Bartók és Kodály szellemisége fogja meghatározni, a fellépők között lesz például a Muzsikás, Szalonna és Bandája, Dresch Mihály, a Romengo és Ágoston Béla vagy a Vujicsics.



A fő könnyűzenei helyszínen, a kapolcsi Panoráma Színpadon fellép a német Alice Francis, a brit Amber Run és a Kosheen is, Palya Beával zenél együtt a Boban Markovic Orkestar, a hazai élvonalból mások mellett a Quimby, a Csík Zenekar, a Péterfy Bori & Love Band, a Kiscsillag, a 30Y, a Vad Fruttik, az Irie Maffia, Dés László (vendége Básti Juli), a Budapest Bár és a tizedik születésnapját a Modern Art Orchestrával közös produkcióval ünneplő Szabó Balázs Bandája lesz ott. Az Ivan & The Parazol a Kőbánya Udvaron és a Pest-Buda Udvaron is koncertet ad - utóbbi helyszínen a zene mellett napközben a főváros problémáit is átbeszélik szakértők bevonásával. Könnyűzene szól a Hobo Klubban, a klinikA Udvaron és a Hangfoglaló Udvaron is.

A Cirque du Tókert bemutatja az újcirkuszt és a kortárs táncot, de felvonultatja az Óbudai Danubia Zenekar filmzenei műsorát, Kern Andrást, és napközben a Csodák Palotájának is helyet ad. A Papageno Klasszik udvarban ismeretterjesztő előadások vezetik fel az esti koncerteket, a Csórompusztán felvonulnak a Hello Wood tábor installációi, a Világzenei Udvar külföldi és hazai előadókat is kínál, a Muharay Udvar néphagyományokat Sebestyén Mártával, Szokolay Dongó Balázzsal és a Budapesti Vonósokkal, a Színház Színpadon többek között a Trafó, az Örkény Színház és a Nézőművészeti Kft. is ott lesz előadásaival. A Momentán Udvar a Momentán Társulat otthona az idén is, a Harcsa Veronika Udvar és a Muflon Jazz Udvar a dzsessz helyszíne, Szőke András a taliándörögdi Ősök Házában napi három előadással készül.



Kitelepül a Művészetek Völgyébe a Színház- és Filmművészeti Egyetem, vetítenek archív, gyermek- és dokumentumfilmeket, programokat tart a Magyar Írószövetség, és ismét lesz Kaláka Versudvar, itt az 50 éves házi zenekar adja a helyszín záró koncertjét.



"Számos fellépőnk lesz a kilencéves versudvarban, például mi is készülünk egy Máté Gáborral közös Kosztolányi-műsorral" - mondta Gryllus Dániel, a Kaláka vezetője.