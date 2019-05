Programajánló

Kiállítás nyílt az első postai levelezőlap megjelenésének 150. évfordulója alkalmából

A világ első hivatalos postai levelezőlapja megjelenésének 150. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a budapesti Bélyegmúzeumban csütörtökön. 2019.05.09 23:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Soós Lajos

A Magyar Posta a rendezvényen bocsátotta ki a 200 éve született Gervay Mihály - 150 éve jelent meg a világ első hivatalos postai levelezőlapja elnevezésű bélyegblokkját, amelyet Forrai Péter, a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese helyezett forgalomba a kiállítás megnyitóján.



Nikodém Gabriella, a Bélyegmúzeum igazgatója az eseményen az évfordulókról szólva elmondta: a 200 éve született Gervay Mihály az első magyar postafőigazgató volt. A világ első hivatalos postai levelezőlapja pedig 150 éve, 1869. október 1-jén az Osztrák-Magyar Monarchiából indult útnak.



Az október végéig látogatható kiállításon mintegy 270 levelezőlap látható. A tárlat nagyrészt két kiemelkedő, nemzetközi kiállítási eredményeiről is ismert filatelista, Homonnay Géza, a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság (MAFITT) és a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) elnöke, valamint Czirók Dénes anyagából született, amelyhez hozzáadták a Bélyegmúzeum példányait. Így lehetővé vált, hogy változatosan mutassák be a világ legelső díjjegyes levelezőlapja történetével és postai pályafutásával kapcsolatos információkat.



Mint mondta, a tárlaton 1869 októberétől 1971 májusáig kibocsátott levelezőlapokat mutatnak be, köztük az ismereteik szerint egyetlen olyan levelezőlapot is, amelyet a megjelenés napján adtak fel és bélyegeztek le, vagyis első napi bélyegzéssel láttak el.



Kiemelte: a díjjegyes levelezőlapot az Osztrák-Magyar Monarchiában találták fel és vették használatba először. "Ahogy a bélyeg néhány év alatt elterjedt az egész világon, a levelezőlap is viharos gyorsasággal hódított teret a postai értékcikkek és a bérmentesítés világában" - fogalmazott, hozzátéve: a levelezőlapot évről évre egyre több országban vették használatba, végül az 1878. évi párizsi postakongresszuson kötött egyezmény tanúsága szerint június 1-től az egész világon használták.



Hangsúlyozta: a díjjegyes lap ötletének megvalósulása az 1867-től önálló Magyar Királyi Posta főigazgatójának, Gervay Mihálynak az érdeme.



A Magyar Postának a kettős évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokkján együtt láthatók a világ első díjjegyes postai levelezőlapjának magyar változatai és a megvalósítást támogató magyar postafőigazgató. Ezzel megszületett a harmadik magyar bélyeg, amely Gervayt és a második, amely a levelezőlapot ábrázolja - mondta az igazgató, hozzátéve, hogy a bélyegblokkot és a kiállítást Elekes Attila André grafikusművész tervezte.