Elhunyt a Chewbaccát alakító színész

A nagy-britanniai születésű Mayhew-t 74 éves korában érte a halál texasi otthonában.



Mayhew 1977-ben Londonban mint statiszta kezdte színészi pályafutását, de már abban az évben, az első Csillagok háborúja filmben ő bújhatott bele Chewbacca bőrébe. Így volt ez az eredeti trilógia további két részében, a Birodalom visszavágban és a Jedi visszatérben is. Ezután egy betegség kerekesszékhez kötötte, de felgyógyult, és a harmadik trilógia első filmjében, Az ébredő Erőben, amely 2015-ben jelent meg, ismét a 220 centiméteres brit alakíthatta a főszereplő, Han Solo társát.



A legutóbb - 2017-ben - megjelent film, Az utolsó Jedik elkészülténél tanácsadóként segítette Chewbacca új megszemélyesítőjét, a finn Joonas Suatomót.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u