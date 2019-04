Programajánló

Bill Frisell és Skúli Sverisson koncertezik a Müpában

Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hatású gitárosa, Bill Frisell és a sokoldalú izlandi dzsesszművész, Skúli Sverisson ad közös koncertet május 8-án a Müpa Fesztivál Színházában. 2019.05.01 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mindkét előadót hallhatta már a magyar közönség külön-külön. Mostani fellépésükön vinyl formátumban megjelent közös lemezüket mutatják be - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



"Frisell úgy játszik a gitáron, ahogy Miles Davis játszott a trombitán" - írta róla korábban a The New York Times. Az amerikai gitárosnak csaknem négy évtizedes karrierje során több mint 35 albuma jelent meg, játszott Elvis Costello, Marianne Faithful, John Scoefield, David Sanborn, Pat Metheny és Joe Lovano mellett. A kortárs dzsessz egyik legnagyobb hatású zenészének tartják, aki játszi könnyedséggel illeszti be a folk, a rock and roll, a country és a bluegrass elemeit a modern dzsesszbe.



Hozzá hasonlóan sokoldalú zenész az izlandi Skúli Sverisson, ő mások mellett Szakamoto Rjuicsi, Derek Bailey, Lou Reed, Jon Hassell, David Sylvian, Arto Lindsay, Allan Holdsworth és Jóhann Jóhannson oldalán szerepelt már, a Müpában 2007-ben Laurie Anderson zenei rendezőjeként és basszusgitárosaként működött közre. Több mint száz albumon játszott, írt zenét az Iceland Dance Company előadásaihoz, az Izlandi Nemzeti Színháznak, számos film zenei aláfestését készítette el. Játékára jellemző a skandináv országok éteri, bensőséges, nagy tereket nyitó jellege.



A két zenész 2017 nyarán találkozott, egy évre rá megjelent a Strata című közös album, amelyen Sverisson dalai szerepelnek. A stúdióban ott volt Frisell rajongója és barátja, a rendező Jim Jarmusch is, aki később azt mesélte, hogy a lemezfelvétel olyan hipnotikus és szinte szürreálisan ihletett módon, szavak nélkül zajlott, mintha egy testvérpár zenélt volna.



"Teljesen erőlködésmentesen tudtam részt venni a munkában, annyira közeli és természetes volt számomra. Mintha már régóta ismernénk egymást" - mondta a felvételek után Frisell. A bakelit lemezt csak azok vásárolhatták meg, akik legalább hathónapos előfizetéssel rendelkeztek a Newvelle kiadónál.