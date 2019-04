Programajánló

Harminc helyszínen ötven ingyenes program a veszprémi Gizella Napokon

Harminc helyszínen ötven ingyenes program várja május 6. és 12. között a Gizella Napok vendégeit Veszprémben - közölte a város polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján.



Porga Gyula hangsúlyozta: a Gizella Napokon azt a kulturális sokszínűséget ünnepli Veszprém, amely a város hétköznapjait jellemzi. Az idei az első olyan rendezvény, amelyet annak tudatában szervez Veszprém, hogy 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz - tette hozzá.



A polgármester kiemelte, hogy az idei fesztiválon két új helyszín is megjelenik: a várban a Dubniczay-palota udvarában könnyűzenei koncertek lesznek, a belvárosban, a sétálóutcán a Szent Imre térnél pedig vidámpark várja a hétvégén a családokat. Május 11-én, szombat délelőtt a Hangvilla előtt is családi programokat rendeznek, 11 órakor az egy időben magasba emelt gyermekek országos rekordkísérletére várják a résztvevőket.



Porga Gyula elmondta: idén Gizella királyné halálának 960. évfordulójáról is megemlékeznek. Régi hagyományos program a főegyházmegyei zarándoklat, az idei ünnepi szentmisére Márfi Gyula veszprémi érsek mellett Stefan Oster passaui püspök is Veszprémbe érkezik, a város egyik körforgalmában pedig új Gizella-szobrot adnak át.



Május 9-én, csütörtökön vándorkiállítás nyílik a Laczkó Dezső Múzeumban a szecesszió nagymestereként ismert, 150 éve Veszprémben született Nagy Sándor képző- és iparművész tiszteletére. Másnap tartják a szlovén származású művész, Edina Seleskovic a rendszerváltás 30. évfordulójára készülő köztéri művészeti installációjának avatását is. A projekt 2015-ben Szarajevóban kezdődött és kibővítve más városokban létrehozott installációkkal 2020-ban New Yorkban debütál majd.



A sportot és a jótékonyságot köti össze a Veszprémi Diák- és Atlétikai Club másodszor megtartott súlylökő párbaja. A Magyar Atlétikai Szövetség versenysorozatába illeszkedő futamok mellett a jótékonysági körben ahány méterre dobnak összesen a felkért indulók, annyiszor 2023 forintot juttatnak a szervezők egy veszprémi gyermekeket segítő alapítvány javára.



Zalavári Eszter, a Veszprémi Programiroda munkatársa a könnyűzenei programokról elmondta: a Színházkertben, az Óváros téren, a várban pedig a Szentháromság téri nagyszínpadon és új helyszínként a Dubniczay-palota udvarában rendeznek koncerteket.



A fellépők között lesz Antonia Vai, Járai Márk, az ÉSTE Formáció Süle Zsolttal és Trócsányi Gergellyel, a Mörk, Kiss Tibi és Vastag Gábor az Aranyakkord projekttel, a Vad Fruttik és a Bohemian Betyars. Szombaton az ünnepi koncerten Szalóki Ágit és Bognár Szilviát hallhatja a közönség, de Gájer Bálint, a Kolompos Együttes, Little G Weevil, a Tom Stormy Trió és Petronova, Majka, Tátrai Tibor és a Bluesberry Band, valamint Szabó Balázs Bandája is színpadra lép Veszprémben.