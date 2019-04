Programajánló

Idén is megrendezik a Charity Fest jótékonysági fesztivált

Idén is civil szervezetek munkájának támogatására gyűjtenek a Charity Fest elnevezésű jótékonysági fesztiválon, amelyet május 18-án, a Dürer Kertben található Dürlin Rendezvényparkban rendeznek meg. 2019.04.28 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Charity Fest célja az adománygyűjtés mellett, hogy a hétköznapi emberek figyelmét ráirányítsák a civil munka fontosságára - olvasható a programot szervező Budapest Bike Maffia közleményében.



A szervezet a hétköznapokban a hajléktalanság problémájával foglalkozik, többek közt szendvicseket gyűjtenek és ételt osztanak a rászorulóknak, hajléktalanszállókon ültetnek palántákat, de iskolai és vállalati érzékenyítő előadásokat is tartanak.



A jótékonysági fesztivált azért hívták életre, hogy annak látogatói a szórakozás mellett jótékonykodhassanak is, hiszen az esti koncertek jegyeinek megvásárlásával, valamint az elfogyasztott ételekkel és részben az italokkal folyamatosan növelik a fesztivál adománygyűjtő kasszáját. Az összegyűlt bevétel a Budapest Bike Maffia, a BAGázs Egyesület és a Tetovált Állatmentők munkáját segíti.



A programok reggel főzőversennyel indulnak mintegy 30 csapat részvételével. Az elkészült ételeket a Fazekas Richárd blogger, Kalas Györgyi újságíró, Rákóczi Ferenc műsorvezető és Rauf Sten Tamás ételkritikus zsűrizi.



Délelőtt és kora délután az Eszter-lánc Mesezenekar, a Rutkai Bori Banda és a Hahó Együttes koncertjei várják a családokat, de a gyerekeket ezen felül több állomásos ügyességi csapatjáték pályával is várják, valamint lehet majd ping-pongozni, kosarazni, tollaslabdázni és biciklizni is.



A Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja olyan parasport programokkal készül, mint a kerekesszékes kosár, a vakfutás és a csörgőlabda, a Magyar Vöröskereszt sátránál pedig véradással lehet segíteni. A Trecikli munkatársai kisebb javításokat végeznek és tanácsadást kínálnak a kerékpárral érkezők számára, a helyszínre kitelepült tetováló művészeknél pedig a civil szervezetek ügyei által ihletett tetoválásokat lehet készíttetni.



A látogatók ezen kívül közelebbről megismerkedhetnek a hallás- és látássérültekkel, cukorbetegséggel élőkkel, idősekkel, hajléktalanokkal, szociálisan hátrányos helyzetű csoportokat támogató civilek, állatvédő szervezetek, valamint a különböző érdekvédelmi csoportok munkájával is.



Este Jónás Vera, a Deley, a Várkonyi Csibészek, a Bohemian Betyars, a Korai Electric Ambient és két meglepetés zenekar ad koncertet, amelyek után Tilos DJ-k, Titusz és Palotai forgatja majd a lemezeket.