'Magyar falu' nyílt Japánban

"Magyar falu" nyílt Japánban, a Tokiótól mintegy 250 kilométerre lévő Ikuszakában - hangzott el szombaton az M1 aktuális csatornán.



A helyszíni tudósítás szerint egy közúti pihenőhely közelében az arra utazók egyebek mellett mézeket, borokat, gyomorkeserűt, libamájat, mangalicából készült hústermékeket és fűszereket kóstolhatnak, vagy vehetnek.



A késztermékek mellett a hagyományos magyar ételeket is kipróbálhatják, felszolgálnak például paprikás csirkét és lángost is.



Elmondták azt is, hogy az 1700 lelkes Ikuszaka egyik szállodája kedvezményt ad a Magyarországról érkező vendégeknek.