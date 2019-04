Programajánló

Májusban rendezik a Kávéházak éjszakáját

Harminc helyszín és mintegy száz kulturális program várja a kávéházi kultúra kedvelőit május 17-én Budapesten, az idei Kávéházak éjszakája programjain. 2019.04.22 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Budapest Főváros Önkormányzata tavaly hirdette meg először a Kávéházak éjszakája elnevezésű sorozatot, hogy felelevenítse és népszerűsítse a mára kissé feledésbe merült, de a 19. században markánsan jelenlévő budapesti kávéházi hagyományokat - olvasható a szervezők közleményében.



A tavaly mintegy 4000 érdeklődőt vonzó programon idén a zenei, a színházi és az irodalmi események mellett a kávéházak történetéről és magáról a kávéról is sok érdekességet hallhat majd a közönség. Az előadásokon részletek hangzanak el például Gyarmati Fanni naplójából, Mészöly Miklós és Polcz Alain, valamint Arany János és Petőfi Sándor levelezéséből, de lesz Ady100 est, a Sebő együttes pedig Igaz Hang című estjét mutatja be.



A zenei programokon fellép mások mellett Pátkai Rozina, Kökény Attila, Gájer Bálint, az Éles Gábor Trió és Elza Valle is, valamint a Budapest Music Centerrel kötött együttműködés keretében több mint tíz helyszínen dzsesszfellépők is lesznek.



Számos helyszínen baristaoktatók és kávéházi szakemberek vezetik be a kávékultúra rejtelmeibe az érdeklődőket, akik részt vehetnek kávékóstoló programokon is. Több kávéházi és várostörténeti séta is indul, amely különböző útvonalakon és tematika szerint mutatja be a helyszíneket és azok környékét.



A tradicionális Gerbeaud, a Centrál, a Dunapark és a Hadik Kávéház vagy a Cafe Zsivágó mellett kortárs jellegű kávézók is részt vesznek a programban, például a Kelet Kávézó, a La Nube café, a Café Smúz és a Café Frei, valamint idén csatlakozott a programhoz az Opus Jazz Klub, a Parisi Café, az Elyseé Bistro & Kávéház, a Tranzit Art Café, a Madal Café és az IF Jazz Café is.