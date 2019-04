Kultúra

Cirkuszpedagógus: jó hatással van az iskolai teljesítményre a cirkuszi mutatványok gyakorlása

A cirkusz világnapja alkalmából a Fővárosi Nagycirkusz nyitott egy új teret, ahol akár a legkisebbek is - szabályozott keretek között - próbálhatnak ki mutatványokat húsvét hétvégéjén. 2019.04.21 03:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Jó hatással van az iskolai teljesítményre, az írás-olvasás tanulásában és a finom motorikus mozgást kívánó feladatok elvégzésében is segít a cirkuszi mutatványok gyakorlása - mondta Joó Emese cirkuszpedagógus az M1 aktuális csatornán szombaton.



Ritkán adódik lehetőség artista gyakorlatok kipróbálására, de a cirkusz világnapja alkalmából a Fővárosi Nagycirkusz nyitott egy új teret, ahol akár a legkisebbek is - szabályozott keretek között - próbálhatnak ki mutatványokat húsvét hétvégéjén - fűzte hozzá.



Mint elmondta, a gyermekek profi artisták segítségével gyakorolhatják a cirkuszi attrakciókat, ezzel növelve egyensúlyérzéküket, koncentrációs- és koordinációs képességüket. A legkisebbeknek egy lekicsinyített cirkuszi teret is létrehoztak, ahol így teljes biztonságban próbálhatják ki a mutatványokat - tette hozzá Joó Emese.



A Cirkusz világnapját 2008 óta minden év áprilisának harmadik szombatján rendezik meg a Cirkusz Világszövetség kezdeményezésére.