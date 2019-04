Programajánló

Jövő hétfőn kezdődik a Magyar Filmhét

Jövő hétfőn kezdődik a Magyar Filmhét, amelyen a kísérő programokkal együtt mintegy 200 filmet vetítenek a Corvin moziban. Az eseményen öt színművész életműdíjat kap - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



A díjakat első alkalommal az 5. Magyar Filmhét nyitóeseményén adják át: Andorai Péter, Bánsági Ildikó, Bodrogi Gyula, Koncz Gábor és Venczel Vera művészi pályáját ismeri el életműdíjjal a filmhetet szervező Magyar Filmakadémia Egyesület.



A Magyar Nemzeti Filmalap és az NMHH Médiatanácsa támogatásával, április 22. és 27. között megvalósuló eseményről Novák Emil, a Magyar Filmakadémia elnöke a műsorban elmondta: az egyesület öt évvel ezelőtti megalakulásakor felvetődött az életműdíj gondolata, amelynek átadására az idén nyílik először lehetőség. A tervek szerint a filmakadémia a következő években is öt-öt művészt részesít életműdíjban.



Mint elmondta, az idén először az egyre népszerűbb televíziós sorozatok is helyet kaptak a filmhét programjában. A magyar mozgóképiparnak jelentős szegmensét képviseli a műfaj, ezért gondoltak arra, hogy az idén díjat adnak a sorozatoknak is.



Arról beszélt, hogy az idén 44 díjat adnak át a televíziós forgalmazású filmeknek és alkotóiknak. Az elismeréseket a Pesti Vigadóban vehetik át a díjazottak április 27-én.



A játékfilmes műfajban 19 elismerést osztanak ki, a díjátadót a Vígszínházban tartják április 28-án.



Novák Emil elmondta: az elmúlt 10 évben nagyon erős a közönségre fókuszáló műfaji filmek megjelenése, de az alkotói filmek is megjelennek a kínálatban. A magyar film nemcsak itthon, hanem a nemzetközi piacokon is jelen van, a külföldi forgalmazók és fesztiválok is keresik a magyar alkotásokat - hangsúlyozta.



Az 5. Magyar Filmhéten a televíziós forgalmazású filmek - tévéfilm, kisjátékfilm, dokumentumfilm, ismeretterjesztő film, animációs film és televíziós sorozatok - ingyenesen, a mozifilmek pedig kedvezményes, 500 forintos áron tekinthetők meg a Corvin moziban.