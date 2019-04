Húsvéti programajánló

Locsolkodás és tavaszváró mulatság a Szentendrei Skanzenben

2019.04.17

Az ünnep szakrális részének bemutatása mellett olyan kevéssé ismert néphagyományokat is megismerhetnek a látogatók, mint a zöldágjárás vagy a komatál küldésének szokása - olvasható a tájékoztatóban.



Idén a programok középpontjában a bárány áll, amellyel a Szent György-naphoz is kapcsolódnak a szervezők. Április 24. ugyanis pásztorünnep, az állatok első kihajtásának napja az európai kultúrában.



A húsvéti programban lesz bárányszépségverseny és pásztorkutya-bemutató, pásztoros játékok is várják az érdeklődőket, akik a tojásberzselés, írókázás, pingálás mellett pásztorbotot, tarisznyát és gyapjúbárányt is készíthetnek. Mindezek mellett lesznek mesterségbemutatók, kézművesvásár és egészségpiac, valamint gólyalábasok és mesemondók is szórakoztatják a közönséget.



A kétnapos húsvéti ünnepen koncertet ad a Szélkiáltó, az etnopop zenét játszó Meszecsinka és a Tázló Együttes, amely moldvai csángó népzenével lép színpadra.