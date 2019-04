Programajánló

Negyedik alkalommal tartanak Olasz Napokat Várpalotán

Negyedik alkalommal rendezik meg az Olasz Napokat hétvégén a Veszprém megyei Várpalotán, a programokat olasz autó- és motorkiállítás is színesíti - közölte a Thury Vár Nonprofit Kft. ügyvezetője.



Csővári Zsófia elmondta: a rendezvény péntek délután zászlóforgatók és olasz hagyományőrzők bemutatójával kezdődik, majd Gianluca Pieragostini és Andrea Vallesi könnyűzenei koncertje valamint olasz és magyar néptánc együttesek műsora után a Mendelssohn Kamarazenekar húsvétváró koncertjével zárul.



Szombaton számszeríjász bemutatót és íjászversenyt is rendeznek a Thury-vár körül, valamint délután szintén kulturális bemutatók színesítik a programokat.



A rendezvényen lehetőség nyílik tradicionális olasz ételek kóstolásra, de a hegedűkészítők vagy a cipészmesterek munkájába is betekinthetnek az érdeklődők.



Az olasz autók és motorok kedvelőit a kétnapos rendezvényen Vespa, Ferrari és Lamborghini kiállítás és tesztvezetés is várja, valamint itt tartja évadnyitó találkozóját az Alfa Romeo Club Magyarország is.