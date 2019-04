Hangszer

Bemutatták a müncheni Deutsches Museumban a Bogányi-féle hangversenyzongorát

Bemutatták kedd este a müncheni Deutsches Museumban Bogányi Gergely zongoraművész magyar mérnökök közreműködésével kifejlesztett hangversenyzongoráját. Az egyik leglátogatottabb németországi múzeumba kerülő hangszer a Kossuth-díjas művész koncertjével érkezett meg új otthonába.



A magyar állam tulajdonában álló zongora kölcsönszerződés révén kerül a természettudományok és a technika meghatározó fejlesztéseit bemutató múzeumba, ahová évente másfél millióan látogatnak el.



A különleges hangszer a zenén keresztül "tovább erősíti a hidat Bajorország és Magyarország között" - húzta alá Karl Freller, a bajor tartományi törvényhozás (Landtag) alelnöke a hangversennyel egybekötött átadó ünnepség után a magyar közmédiának adott nyilatkozatában.



Semmi sem szolgálja jobban a barátságot, mint "a közösen átélt szép élmények" - tette hozzá a Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa.



A tízedik állami tulajdonban lévő Bogányi-zongora kiállítása és megszólaltatása a Deutsches Museumban "kulturális misszió" - emelte ki Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, rámutatva, hogy az ünnepségen a bajor politikai és kulturális élet kiemelkedő személyiségei jelentek meg.



Mint mondta, eljött "mindenki, aki számít" a bajor-magyar kulturális kapcsolatok ápolásában.



A Deutsches Museum "különleges helyszín, sokkal több, mint egy múzeum, hiszen itt van minden, ami a múlt és a jövő, ami a gyökerekből ered, és ami az innováció, a fejlesztések eredménye" - hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy az intézmény egyben kulturális központ is, ahol a többi között koncerteket is tartanak.

Wolfgang Heckl, a Deutsches Museum főigazgatója elmondta, hogy a zongora nemcsak kiállítási tárgy lesz, hanem a gyakori kulturális rendezvényeket rendszeresen játszanak is majd rajta.



Hozzátette, hogy a Bogányi Gergely vezetésével végzett évtizedes fejlesztő munka eredményeként megszületett hangszer a zongorakészítés történetének egy jeles darabja, az úgynevezett Helmholtz-zongora mellett kapott helyet. Herman von Helmholtz a természettudományok kiemelkedő 19. századi alakja, aki az akusztika terén is végzett kutatásokat. Az általa kikísérletezett zongoratípus újításait a koncertzongora-gyártás egyik legrangosabb vállalkozása, a Steinway vette át.



Tordai-Lejkó Gábor müncheni főkonzul kiemelte, hogy a Deutsches Museumba kerülő Bogányi-zongora tovább mélyíti a magyar-bajor barátságot.



"Az a cél, hogy ezt a hangszert megismerhesse és kipróbálhassa mindenki, főleg a fiatalok, és így hazavihessenek magukkal egy darabot a magyar kultúrából" - mondta a diplomata.



A kormány 2015-ben döntött tíz Bogányi-zongora megvásárlásáról és elhelyezésükről magyarországi és külföldi közintézményekben, hogy a hangszert a magyar és a nemzetközi zenei világ egyaránt megismerhesse.



Az állami tulajdonban lévő Bogányi-zongorák hét magyarországi és három külföldi helyszínre kerültek, a müncheni Deutsches Museum mellett a Helsinkiben lévő Sibelius Akadémiában és a moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban is elhelyeztek egyet-egyet.