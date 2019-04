Programajánló

Budapest Art Week - Orosz és magyar művészek a fesztivál központi kiállításán

Huszonkilenc orosz és magyar művész, illetve alkotói csoport munkáit vonultatja fel a Budapest Art Week központi kiállítása Nyomotokban - Inspiráló erők az orosz és a magyar kortárs művészetben címmel a Mikve Galériában.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) részeként megrendezett tárlat a BTF idei központi témájához, az orosz művészethez kapcsolódik, annak kortárs aspektusait térképezi fel, magyar párhuzamokkal - mondta el a kiállítás hétfői sajtóbemutatóján Vékony Délia kurátor.



A kiállítás mindkét országból a teljesség igénye nélkül mutat be néhányat a meghatározó alkotók, a fiatalabb generáció és önszerveződő művészeti terek közül.



Oroszországban a 1990-es évektől több művész - mint például a kiállításon is résztvevő Andrej Monasztirszkij vagy Anatolij Oszmolovszkij - kezdte feszegetni a kortárs művészet határait, felfogásuk pedig számos nemzetközileg is elismert fiatal alkotót, önszerveződő teret, kollektívát inspirált - idézte fel Vékony Délia.



A tárlat olyan, mára világhírűvé vált alkotók munkáival indul, mint Oleg Kulik és a Blue Noses csoport, Szűcs Attilától pedig egy nagyméretű, "retrospektív" jellegű installációval találkozhat a látogató - mondta el a kurátor.



Az AES+F csoport fotóin ártatlan gyerekek várják felfegyverkezve a láthatatlan és beazonosíthatatlan betolakodót, Szabó Dezső Black Box I-III. című sorozata pedig a művésztől megszokott módon a valóság és képzelet határait mossa el.



Az APXIV (Archive) kollektíva tagjai tervükkel ellentétben nem tudtak személyesen megjelenni a kiállításon, maguk helyett ezért hősugárzókat küldtek, az Elektrozavod Galéria művészei azonban egy helyspecifikus installációt és videót hoztak létre a Mikve tereiben.



Vékony Délia kiemelte Tranker Kata munkáit, melyek az anyagban a legtisztábban képviselik a "női hangot" és olyan nagy hatású alkotók jelenlétét, mint Szabó Ádám vagy a nemrég elhunyt Birkás Ákos.



A Budapest Art Week kiállítása április 23-ig látható a budai várbeli Mikve Galériában.