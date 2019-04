Programajánló

Ritkán hallható zenei formációkat kínálnak a Zeneakadémia új bérletei

2019.04.09 05:30 MTI

Az Orgona a Központban bérletben Iveta Apkalna lett orgonaművésznő Bachtól Mendelssohnon át a kortárs lett orgonaszerzőkig jut el különleges ívű koncertjén, Martin Schmeding és az Új Liszt Ferenc Kamarakórus élet és halál kérdéseit járja körül műsorában. Virágh András Gábor és Horváth Márton Levente fiatal orgonaművész-zeneszerzők Hans Koessler, a Zeneakadémia egykori orgona- és zeneszerzéstanára szellemét fogják megidézni a mester műveivel és saját szerzeményeikkel - írja a közlemény.



Az évad új bérlete a Bach Szólóban, amely a szerző népszerű, csellóra, hegedűre és billentyűs hangszerre írt szólószvitjeit kínálja három világszerte elismert fiatal magyar muzsikus, Várdai István, Fejérvári Zoltán és Kelemen Barnabás tolmácsolásában.



A Zeneakadémia Halk Húrok elnevezésű bérlete a szólóban ritkán hallható pengetős hangszereket, a lantot, a csembalót és a gitárt igyekszik közelebb hozni a közönséghez.



A közlemény szerint mindhárom koncert művésze igazi kísérletező a saját területén: Edin Karamazov Stinggel közös lemezéről vált széles körben ismertté, ám mellette neves historikus együttesekkel is gyakran fellép; Mahan Esfahani számos lemeze bizonyítja a csembalóművész elkötelezettségét a régi- és az új zene mellett; Sean Shibe fiatal skót gitárművész pedig hangszere modern változatát, az elektromos gitárt is megszólaltatja.



A népszerű, Zenekar a Központban bérlet ebben az évadban is a világ kiváló együtteseit vonultatja fel. Jos van Immerseel együttesét, az Anima Eterna Brugge-t most először hallhatja a budapesti közönség, középpontban romantikus mesterek szimfóniával és zenekarkíséretes dalaival.



Az Anima Musicae Kamarazenekar Baráti Kristóf közreműködésével Beethoven kevésbé ismert műveit, a 18-19. század fordulóján született románcait tűzi műsorra. A Bécs-Berlin Kamarazenekar egyik kedvenc szólistájával, Gyenyisz Macujev zongoraművésszel érkezik Budapestre. Az Európai Kamarazenekar partnere ezúttal Simon Izabella és Várjon Dénes lesz Bach, Mozart és Beethoven versenyműveiben.



A Kamarazene Karnyújtásnyira bérlet őszi hangversenyein a Zeneakadémia tanárai és egykori diákjai lépnek a Solti terem színpadára duó, trió, kvartett és kvintett formációkban. A Tehetség Kötelez koncertjein egy-egy zeneszerző személye köré épített tematikus esttel bizonyítják tehetségüket a Zeneakadémiához kötődő ifjú művészek.



A Liszt-kukacok Akadémiája matiné előadásain zenészek és táncosok közösen mutatják be a magyar néptánc, a keringő, a historikus tánc és a spanyol flamenco zenéjét és a belőlük inspirálódó zeneszerzők műveit - írja a közlemény, amely kitér arra is: az új évadra szóló bérletek május 31-ig kedvezményesen vásárolhatók meg.