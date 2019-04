Programajánló

Jászkisér ad otthont a 25. Jász Világtalálkozónak

A rendezvény fő vezérfonala, hogy bemutassák a város múltját, jelenét és jövőjét. Ennek szellemében a pénteki nap jelmondata "Tisztelgés a múltnak", a szombatié "Köszöntjük a jelent" , a vasárnapié pedig "Építjük a jövőt".



A szervezők tájékoztatása szerint június 7-én, péntek délután helyi művészek kiállításait nyitják meg a Csete Balázs Általános Iskolában. Ezt követően ünnepi megemlékezés lesz a katolikus templomban Jászkisér jeles szülötteiről, a programot koszorúzás követi a temetőben.



Az esti ünnepélyes megnyitón az érdeklődők a Jászság Népi Együttes és a Pendzsom Néptánc Együttes alapító tagjainak gálaműsorát láthatják a Park Színpadon. A nap folyamán a jászkiséri származású Váradi László zongoraművészt hallhatják majd a megjelentek.



Június 8-án, pünkösd szombaton Ternyák Csaba egri érsek beszél a megjelentekhez, Takaró András református esperes igét hirdet az ünnepi és ökumenikus istentiszteleten a református templomban.



A jász települések felvonulását követő ünnepség díszvendége Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, aki egyben a rendezvény fővédnöke is, valamint Karcag, a "Nagykunság fővárosa". A díszünnepségen átadják a Jászságért díjat és beiktatják az új jászkapitányt.



A nap hátralevő részében lovas programok, jász települések hagyományőrző csoportjainak műsora, megyei néptánctalálkozó kínál szórakozást. Idén is lesz "bajuszmustra" , valamint több kiállítás is. Veterán járműveket lehet majd megtekinteni a Fő úton és a lengyel kézműves vásárra is várják az érdeklődőket a szervezők.



Este a Magna Cum Laude ad koncertet, amelyet utcabál követ a Smart zenekarral.



Június 9-én, vasárnap, horgászversennyel indul a nap, később vetélkedő, főzőverseny, kerékpáros teljesítménytúra, kispályás labdarúgótorna szerepel a programok között. A nap folyamán a Jászsági Pálinka Lovagrend védnökségével pálinkamustrát tartanak.



A rendezvény utolsó napján is lesznek kulturális programok, a Fő úton tuningautók kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők.



Este fellép Janicsák Veca, valamint a The Biebers zenekar. A programot tűzijáték zárja.



A jászok első világtalálkozóját 1995-ben, Jászberényben tartották a jász redemptió, azaz a jász önmegváltás 250. évfordulója alkalmából. A jász önmegváltás története 1702-ben kezdődött, amikor I. Lipót császár eladta a jászok és kunok lakta területeket a Német Lovagrendnek. Az ott élők azonban ebbe a változásba nem nyugodtak bele, és 1745-ben saját pénzükön visszavásárolták szabadságukat és régi kiváltságaikat.



A jászok nagyszabású rendezvényének azután évente más-más település volt a helyszíne. A sorozat elmúlt évei alatt a jászkapitány-választás hagyományának felelevenítésén túl elkészült a redemptiós zászló és megszületett a jász himnusz is.