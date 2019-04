Híresség

Szívbillentyű-műtéten esett át Mick Jagger

A Rolling Stones együttes frontembere csütörtökön esett át a műtéti beavatkozáson, amelynek során egy katéter segítségével operálták meg a szívbillentyűjét a mellkasa felnyitása nélkül. 2019.04.05 15:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mick Jagger már New Yorkban lábadozik sikeres szívbillentyű-műtéte után - számolt be róla az amerikai média.



A Rolling Stones együttes frontembere csütörtökön esett át a műtéti beavatkozáson, amelynek során egy katéter segítségével operálták meg a szívbillentyűjét a mellkasa felnyitása nélkül.



Jaggert jelenleg megfigyelés alatt tartják, pihen, állapota javul - közölték barátai a zenészről, aki jelenleg a New York-i Presbiteriánus kórházban lábadozik a Billboard zenei újság értesülése szerint.



A Stones múlt vasárnap jelentette be, hogy el kell halasztania észak-amerikai turnéját Jagger állapota miatt.



Az énekesnél orvosi rutinvizsgálat diagnosztizálta a szívbillenytű-problémát.



Jagger Twitteren kért elnézést rajongóitól a turné késlekedése miatt. Mint írta, utálja, hogy cserben kell hagynia a közönséget, és azt ígérte, mindent elkövet, hogy amilyen hamar csak lehet, visszatérjen a színpadra.



Jagger várhatóan teljesen felgyógyul a műtét után, és az együttes nyár elején elindulhat a turnéra.



Eredetileg úgy tervezték, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában 17 előadást tartanak április és június között.