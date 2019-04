ZOOmolj rá!

Közös fotópályázatot hirdet a Budapest FotóFesztivál és a fővárosi állatkert

Fotópályázatot hirdetett a Budapest FotóFesztivál a Fővárosi Állat- és Növénykerttel közösen ZOOmolj rá! címmel, a pályaműveket három kategóriában április 30-ig várják. 2019.04.04 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mindenki számára nyitott fotópályázatra egyedi ötletekről, egyéni látásmódról tanúskodó fotókat várnak a szervezők - közölte a fővárosi állatkert szerdán az MTI-vel.



Az "állati jó társaság" kategóriába az állatok idilli és időtlen pillanatait, portréit, gesztusait vagy különböző eseményeket megörökítő alkotásokat várnak, a "titkos helyek" témakörben a rejtett zugok, búvóhelyek, rejtőzködő állatok fotóival lehet nevezni, a "részletben az egész" kategóriában pedig a különleges részleteket bemutató képeket várják.



Pályázni a Fővárosi Állat- és Növénykertben idén készített, más pályázatokon be nem mutatott felvételekkel lehet. Alkotónként maximum öt egyéni kép, valamint egy tíz képből álló sorozat adható be. A pályaműveket a Budapest FotóFesztivál szakmai zsűrije bírálja el.



A kiírásról további részletek az állatkert honlapján olvashatók.



A fővárosi állatkert története során számos alkalommal kapcsolódott a magyar fotográfia fejlődéséhez. Az első komolyabb sorozatot Divald Károly készítette a kert lakóiról, majd az intézmény saját fotográfust kezdett alkalmazni Hölzel Gyula aranykoszorús fényképészmester személyében, később Szelei László, az 1960-as évek közepétől pedig évtizedeken át Kapocsy György töltötte be ezt a munkakört. Bagosi Zoltán, az állatkert jelenlegi fotósa több mint két évtizede örökíti meg az állatkert, László Melinda pedig az Állatkerti Alapítvány mindennapjait.



Eközben az intézmény minden korszakban biztatta a közönséget is, hogy élményeiket fényképen is megörökítse. Az első fotópályázatot 1931-ben hirdették meg, ezen Dulovits Jenő oroszlánfókás képe nyerte el az első díjat, vitorláshalas felvételével pedig a harmadik díjat. A képek különlegessége az volt, hogy a fotósnak sikerült megoldania a víz alatti látnivalók megfelelő színvonalú megörökítését, amely abban az időben komoly kihívást jelentett. Dulovits Jenő matematikus és feltaláló is volt, például ő fejlesztette ki a Duflexet, amely a mai tükörreflexes fényképezőgépek egyik előfutárának számít.