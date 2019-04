Kultúra

Az évtized legnagyobb bevételét érte el a zeneipar

A zeneipar tavaly az évtized legnagyobb bevételét érte el. Ehhez jelentősen hozzájárultak Ariana Grande amerikai énekesnő, a BTS nevű dél-koreai fiúbanda, vagy éppen Drake kanadai rapper sikerei. 2019.04.03

A zeneipar 2018-ban 19 milliárd dollár (mintegy 5330 milliárd forint) bevételt ért el a globális zeneipart képviselő Nemzetközi Hangfelvételipari Szövetség (IFPI) adatai szerint. A bevételek 9,7 százalékkal nőttek 2017-hez képest és ezzel már a negyedik egymást követő évben regisztráltak emelkedést - írja a BBC.



A streaming zeneszolgáltatások - köztük a Spotify, az Apple Music és a Deezer - 2017-ben váltak a zeneipar legnagyobb forgalmazóivá. A streaming szolgáltatásokra előfizetők számának jelentős növekedése lényegében megmentette a zeneipart, miután az ágazat bevételei közel egy évtizeden keresztül zuhantak.



Az elmúlt tíz év alatt a streaming zeneszolgáltatásokból származó bevételek 40 millió dollárról (mintegy 11 milliárd forintról) közel 9 milliárd dollárra (mintegy 2520 milliárd forintra) nőttek.



Mára a streaming zeneszolgáltatások adják a zeneipar bevételeinek 46 százalékát. Tavaly azonban a streaming szolgáltatásokra előfizetők számának növekedése lassult: 2017-ben 57,1 százalékkal bővült, 2018-ban már csak 44,9 százalékkal.



A Nemzetközi Hangfelvételipari Szövetség adatai szerint tavaly a legnépszerűbb előadó Drake volt, őt követi a listán a BTS együttes és Ed Sheeran brit énekes, de a legnépszerűbbek között van Ariana Grande, Eminem, Bruno Mars, illetve az Imagine Dragons is.



A világszerte legtöbb példányban eladott lemezek 2018-as tízes toplistáján az első helyet a The Greatest Showman Soundtrack című lemez szerezte, de a listán helyet kapott egyebek mellett a BTS, Lady Gaga, Ed Sheeran, Queen, Pink és Eminem egy-egy albuma is.



A tavalyi év legtöbbet hallgatott dala a kubai-amerikai énekesnő, Camila Cabello Havana című slágere volt.