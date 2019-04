Programajánló

A rendezvények (tűz) táncművészi oldala

Sokszor csak megindulunk egy-egy kiszemelt rendezvény felé, hogy kicsit szórakozzunk, kiengedjünk. Valójában nem is gondolunk bele - bár nem is lenne erre szükség -, mennyi kultúrával és régi módi színházi elemmel találkozhatunk a rendezvények színpadi produkciói között. "Azzal, hogy egy tűzzsonglőr előadást megtekint egy-egy család, modern színházi előadásban vesz részt, csak a tűz plusz élménye miatt elfelejtkezik erről. Tűz nélkül, ha elképzelünk egy műsort, azt táncszínházi előadásnak szokás hívni" - mesélte lapunknak Gazsi Zoltán, a Genesis Tűzzsonglőr Csoport vezetője.



Zoltán több mint 15 éve foglalkozik tűzzsonglőr előadások bemutatásával. Többek között az országszerte ismert - akikről legutóbbi cikkünk itt olvasható -, Hestia Tűztánc egykori alapítótársa is volt. Az utóbbi években pedig - amióta Budapestre költözött - saját csoportja mellett számos hazai tűztáncos csoport vendégelőadója lett.



Hát nem úgy hangzik az egész, mint egy mozgó színház? Fellépések, bemutató, vendégelőadó. A tűzzsonglőrködés nem kiváltani hivatott a mozgás-színházat, vagy azt tovább fejleszteni. Egyszerűen csak egy rövidebb idővolumenű, rendezvényekre (és leginkább kültérre) szabott előadás módozatról van szó.



Legközelebb tehát, ha egy rendezvényen tűzzsonglőröket látunk, gondoljunk arra, hogy ez nemcsak szórakozás, hanem kultúra is. Egy szabadban szemlélt színház.





