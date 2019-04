Kultúra

Felfüggesztették Oroszország két legrégebbi színházának egyesítését

Az egymástól több mint 700 kilométerre működő két, szövetségi finanszírozású színház összevonásának terve a intézmények művészeti vezetőitől származik. 2019.04.01 21:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Alighogy jóváhagyta a szaktárca vezetője a tervet, az orosz kulturális közegben kibontakozó vita hatására a miniszterelnök elrendelte, hogy függesszék fel Oroszország két legrégebbi teátruma, a jaroszlavli Volkov és a szentpétervári Alekszandrinszkij Színház egyesítését.



A Vlagyimir Megyinszkij kulturális miniszter által csütörtökön jóváhagyott színházegyesítési projektet Dmitrij Medvegyev kormányfő még aznap, a tárcavezetői rendelet kiadása után alig néhány órával felfüggesztette. Az ügy azóta is élénken foglakoztatja az orosz kulturális közvéleményt.



Az egymástól több mint 700 kilométerre működő két, szövetségi finanszírozású színház összevonásának terve a intézmények művészeti vezetőitől, Jevgenyij Marcsellitől és Valerij Fokintól származik. A projektet egyebek között a kiadások optimalizálásával, az előadások cseréjének és a közös fellépéseknek a lehetőségével indokolták. Az elképzelés szerint az összevonás révén létrehozandó Első Orosz Nemzeti Színház Moszkvában is saját színpadhoz jutna.



Dmitrij Mironov, Jaroszlavl megye kormányzója ellenvéleményének adott hangot és a kérdés széleskörű megvitatására tett javaslatot - amit egyébként Medvegyev utasításba is adott miniszterének. Alekszandr Kaljagin, az Orosz Színházi Alkotók Szövetségének elnöke pedig kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a reform a társulatok hasznára válna.



Marcselli, a Volkov művészeti vezetője a felfüggesztés nyomán levélben fordult a politikai döntéshozókhoz, köztük Vlagyimir Putyin elnökhöz, melyben az egyesülés előnyei mellett azt fejtegette, hogy alaptalanok azok a félelmek, amelyek szerint a jaroszlavli társulat egyszerűen beolvadna a szentpéterváriba. Dmitrj Peszkov, a Kreml szóvivője azt válaszolta a színház több mint félszáz alkalmazottja által aláírt levélre, hogy az ügy nem tartozik az elnöki hivatal kompetenciájába.



Fokin "bölcs döntésnek" nevezte az összevonás felfüggesztését. Rámutatott, hogy az nem jelenti az elképzelés elvetését, és ígéretet tett arra, hogy a tervet részletesen megvitatja alkotótársaival.



A jaroszlavli Fjodor Volkov Színház - Oroszország első hivatásos teátruma - 1750-ben, a szentpétervári Puskin (Alekszandrinszkij) Színházé pedig 1756-ban alakult meg. Az első 1911, a második pedig 1832 óta működik ugyanabban az épületben.