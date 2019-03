Kultúra

A minősített európai fesztiválok közé került a debreceni Campus

Ismét beválasztotta a minősített európai fesztiválok közé a Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) európai fesztiválszövetség a debreceni Campust. 2019.03.29 04:30 ma.hu

Bakó Csaba, a fesztivál sajtófőnöke közleménye szerint az idei 12. Campus helyszínén, a debreceni Nagyerdőben július 17-től négy napon át összesen csaknem 70 helyszínen lesznek programok.



A zenei programkínálatban a korábban bejelentett nevek, például a Limp Bizkit és Alan Walker mellett Willy William és a Delinquent Habits, valamint Nora En Pure is szerepel. A hazai mezőnyből pedig már biztosan jelen lesz az idén 30 éves Tankcsapda, a 15 éves jubileumát ünneplő Halott Pénz és Road, Majka, a Kowalsky meg a Vega, a Quimby, Rúzsa Magdolna, a Punnany Massif, Horváth Tamás, a Bagossy Brothers Company és fellép majd a Nagy-Szín-Pad! Tehetségmutató nyolc résztvevője is. Az idei Campuson rekordszámú, több mint háromszáz hazai koncert várható - hangsúlyozta Bakó Csaba.



Hozzátette: a Limp Bizkit a nu metal műfaj úttörőjeként még ma is rendkívül energikus koncertzenekar. Magyarországra egy év után tér vissza. A jól ismert francia DJ-producer, Willy William 446 millió megtekintés felett járó Ego című számának köszönheti hírnevét, népszerűsége azóta is töretlen. Saját dalai mellett olyan előadókkal jegyez közös számokat, mint David Guetta, Cris Crab, J Balvin vagy Jason Derulo.



A Los Angeles-i Delinquent Habits, a klasszikus amerikai hip-hop úttörője hatodik alkalommal érkezik Magyarországra, és július 20-án lép fel a debreceni Nagyerdőben - jelezte a fesztivál sajtófőnöke.