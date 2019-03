Történelem

Feldolgozza náci múltját az egyik leggazdagabb német gyáriparos család

Feldolgozza a náci rezsim idején folytatott tevékenységét a Reimann család, Németország egyik leggazdagabb gyáriparos dinasztiája és nyilvánosságra hozza a független kutatás eredményeit.



A Calgon vízlágyítótól a Jacobs kávén át a Gucci parfümig világszerte ismert márkák sorát egyesítő JAB Holdingot ellenőrző família 2014-ben bízta meg Paul Erker gazdaságtörténészt, a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem professzorát a családtörténet nácizmus kori fejezetének megírására.



A család és a diktatúra kapcsolatát a második világháború után is vizsgálták több hivatalos eljárásban és arra a megállapításra jutottak, hogy Reimannék nem tettesek, hanem csupán "társutasok" - a náci rezsim külső támogatói - voltak, vagyonukat és vállalkozásaikat így megtarthatták.



Az új, független kutatási eredmények viszont egészen mást mutatnak. A gyáriparos klán akkori vezetői, idősebb és ifjabb Albert Reimann "bűnösök voltak, valójában börtönben lett volna a helyük" - mondta Peter Harf, a JAB Holding vezetője a Bild am Sonntag című lapnak.



A Paul Erker vezette kutatás még nem ért véget, de már most is megdöbbentő adatokat hozott a felszínre. Amikor az előzetes eredményeket bemutatták a családnak, "szóhoz sem jutottunk, szégyelltük magunkat és mindenki fehér volt, mint a fal" - mondta Peter Harf.



Kiemelte, hogy amint elkészül a kutatási jelentés, mindent nyilvánosságra hoznak. A Reimann család nácizmus kori történetén "nincs mit szépíteni", az 1933 és 1945 közötti időszak "visszataszító bűncselekményekkel" terhes - mondta a vállalatcsoport vezetője.



Az eddig nyilvánosságra jutott részletek szerint idősebb és ifjabb Albert Reimann kezdettől fogva elkötelezett híve és támogatója volt a náci pártnak (NSDAP) és a faji ideológiának. A meggyőződéses nemzetiszocialisták már a hatalomra jutás előtt, 1931-ben is adományoztak pénzt az NSDAP-nek, majd a rendszer haszonélvezői közé kerültek. Így például nemcsak gyáraikban dolgoztak kényszermunkások, hanem a família ludwigshafeni villájában is.



A Reimann család becsült vagyona 33 milliárd euró (10,5 ezer milliárd forint), ezzel a második helyen állnak a német családok vagyon szerinti rangsorában. A nácizmus idején elkövetett bűnök jelképes ellentételezéseként 10 millió eurót adományoznak majd. Peter Harf elmondta: még nem döntötték el, hogy mely szervezetnek juttassák az adományt.