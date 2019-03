Programajánló

Nemzetközi formatervezői kiállítás nyílik a Népi Iparművészeti Múzeumban

A Pozsonyi Népművészeti Központ által meghirdetett nemzetközi verseny legjobb alkotásait bemutató vándorkiállításon magyar dizájnerek népi kézművességen alapuló modern munkái is láthatók lesznek - áll a Hagyományok Háza közleményében.



A Rings in Water című formatervezési versenyt kézművesek, dizájnerek és művészeti iskolák számára hirdetette meg a Pozsonyi Népművészeti Központ (ÚLUV), a magyarországi szakmai koordinációt idén először a budapesti Hagyományok Háza vállalta. A megmérettetés célja az volt, hogy ösztönözzék a népművészeten és a népi kézművességen alapuló modern használati tárgyak létrehozását. Az iparművészeti, dizájn és művészi kézműves alkotások anyagát és elkészítését a regionális és nemzeti hagyományok ihlették, forrásuk a hagyományos kézművesség és népművészet volt.



Magyarországról tizenhárman jelentkeztek a versenyre, közülük a nemzetközi zsűri több alkotót is beválogatott a legjobb alkotásokból szerveződő vándorkiállításra, Mosonyi Éva tojásírót és Szente Krisztina fazekast pedig díjazásban is részesítették.



Az iparművészeti kiállításon a magyar alkotók mellett bemutatkoznak cseh, lengyel és szlovák kézművesek, dizájnerek és művészeti intézmények növendékei is.



Az utazó kiállítás második állomása Budapest, ahol május 18-ig lesz látható a válogatás. Április 10-én délután Illés Vanda művészettörténész, a kiállítás magyar kurátora tart tárlatvezetést.