Kultúra

A Ludwig Múzeum kiállítása nyerte el a Global Fine Art Awards egyik közönségdíját

A budapesti Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Permanens forradalom. Kortárs ukrán művészet című, 2018-as tárlata nyerte el a Global Fine Art Awards You-2 elnevezésű közönségdíját. 2019.03.15

A Global Fine Art Awards évente kiosztott elismeréseit tizenhárom kategóriában ítélik oda, amelyek között különféle művészettörténeti korszakokra és műfajokra fókuszáló egyéni és csoportos válogatások egyaránt helyet kaphatnak. A jelölteket és a kategóriák díjazottjait egy szakértőkből álló grémium választja ki, a közönség pedig nyilvános szavazáson két díjat is odaítél.



"Ez egy nagy, szép születésnapi ajándék. A nemzetközi elismeréssel egy több éves koncepciózus munka eredménye érett be, mellyel a régió kortárs művészetét igyekszünk bemutatni" - idézi a Ludwig Múzeum csütörtöki közleménye Fabényi Julia igazgatót.



Az elismerésre ezúttal 31 ország 94 tárlatát jelölték; Magyarországról első ízben került be kiállítás a nemzetközi válogatásba. A Permanens forradalom. Kortárs ukrán művészet című kiállítás kurátorai Alisza Lozskina, Fabényi Julia és Konsztantin Akinsa voltak.



Mint a Ludwig Múzeum emlékeztet, a zsűri egy-egy projekt vagy kiállítás koncepciójának újszerűségét, a választott téma kontextualizáltságát, valamint a megvalósítás színvonalát értékelte. A kortárs művészet kategóriában a szakértők további szempontjai között szerepelt, hogy a szervező non-profit intézmény legyen, a kiállítás ismeretterjesztés és edukációs szempontból kivételesen magas színvonalat képviseljen, valamint, hogy nemzetközi együttműködésen alapuljon.



A Global Fine Art Awards díjait helyi idő szerint kedd este adták át ünnepélyes keretek között New Yorkban; a You-2 közönségdíjat a Ludwig Múzeum tárlatának kurátorasszisztense, Popovics Viktória vette át.