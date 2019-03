Programajánló

Különleges látványvilággal, élvonalbeli szereplőgárdával mutatják be az Aidát Szegeden

2019.03.13 22:30 ma.hu

Különleges látványvilággal, egyedi rendezői elképzelésekkel és élvonalbeli szereplőgárdával mutatják be az Aidát a Szegedi Szabadtéri Játékokon júliusban - közölte Szalai Anna, a fesztivál sajtóreferense.



A Verdi-művet Kesselyák Gergely állítja színpadra, aki úgy fogalmazott, hogy az Aida számára remekmű, kompozíciós szempontból az operák operája. A karmester kivételes alkalmakkor vállalkozik rendezésre, látásmódjának egyedisége már a fesztiválon nagy sikerrel játszott Turandoton és Nabuccón is látszott.



A címszerepet a fiatal szoprán, Ádám Zsuzsanna énekli. Ezt a hozzá közel álló Verdi-szerepet életében először a hatalmas Dóm téri színpadon alakíthatja esténként négyezer ember előtt. A művész az elmúlt időszakban számos nemzetközi versenyen szerepelt eredményesen: Milánóból első díjat hozott el, tavaly pedig a világhírű szoprán, Marton Éva énekversenyén második helyezést ért el.



Nemcsak Ádám Zsuzsannának lesz újdonság a szerep, hanem darabbeli partnerének, a Radamest játszó László Boldizsárnak is. A tenor egymás után az ötödik évadban léphet a színpadra a fesztiválon. Kálmándy Mihály bariton Amonasro, Etiópia királyának szerepét fogja énekelni, a fiatal basszus, Kiss András pedig Ramfis főpapot kelti életre. Először lép a Dóm téri színpadra a Magyar Állami Operaház mezzoszopránja, Gál Erika Amnerisként, valamint a Szegeden is jól ismert operaénekes, Kálnay Zsófia is, aki a főpapnőt alakítja. Egyiptom királyaként a nemzetközi karriert befutott basszust, Kovács István láthatja a közönség, a hírnököt pedig Szerekován János tenor énekeli.



A szólisták mellett több száz szereplőt igénylő grandiózus operához, melyben csak a kórus létszáma meghaladja a százhuszat, Zeke Edit álmodott sokoldalú, LED-falat is igénylő díszletet, melynek letisztult formavilágát Velich Rita művészi jelmezei oldják fel és egészítik ki.