Az idén is megrendezik a Bábos Drámaíró Versenyt márciusban

Március 21. és 24. között rendezik meg az idén a Bábos Drámaíró Versenyt Békéscsabán - közölte a rendezvényt szervező Békéscsabai Napsugár Bábszínház pénteken.



Mint írják, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház az idén 6. alkalommal játszik együtt bábosokkal, írókkal, színészekkel, rendezőkkel, zenészekkel. Az idén az esemény társrendezője a veszprémi Kabóca Bábszínház, amelynek színészei részt vesznek a versenyben.



A rendezvény március 21-én, csütörtökön 17 órakor kezdődik. Mint korábban, ezúttal is itt húzzák ki a témát, amelyből éjszaka három író színdarabot alkot.



A megnyitón Mesélnek a koffertigrisek címmel a Békéscsabai Napsugár Bábszínház összeállítása látható az előző drámaíró versenyek darabjaiból és zenéiből.



Az idén Turbuly Lilla, Adamik Zsolt és Dániel András vállalta a darabírást. Csütörtök este sorsolják ki azt is, hogy melyik színészcsapat, melyik író munkája alapján kezd el dolgozni.



Péntek reggel megismerhetők az elkészült darabok és az is kiderül, hogy melyik rendező kinek a darabjával és melyik csapattal kezdi el a munkát. A rendezőként Bereczki Csilla, Halasi Dániel és Perényi Balázs dolgozik a csapatokkal.



A színészcsapatok az idén a Békéscsabai Napsugár Bábszínház és a veszprémi Kabóca Bábszínház színészeinek, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatóinak részvételével állnak össze.



A csapatok ezután az idővel versenyt futva dolgoznak az előadásokon. Feladatuk, hogy mindhárom darabhoz bábokat, bábos kellékeket készítsenek, így a műhelyek is 24 órás készenlétben állnak. A fesztivál igazi különlegessége a nyilvánosság. Az érdeklődők a próbafolyamatot is végig kísérhetik, így az olvasópróbától a tapsig részesei lehetnek a produkciók születésének.



A kész előadásokat a közönség március 24-én, vasárnap 15 órától láthatja az Sík Ferenc Kamaraszínház színpadán. A záróeseményen az előadásokat követően, a zsűri döntéshozatala alatt a Rokodál zenekar játszik.



A versenyről az idén is folyamatosan hírt adnak a színház Facebook-oldalán és a https://babosdramairo.blogspot.com oldalon.



A szakmai zsűri az idén a legjobb színészt és színésznőt, a legizgalmasabb férfi és női karaktert, a legjobb rendezőt és a legjobb drámát díjazza. A nézők szavazhatnak a nekik legjobban tetsző előadásra, amely közönségdíjat kap.