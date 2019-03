Kultúra

Magyar avantgárd festők is bemutatkoznak a krakkói kiállításon

Magyar avantgárd festők is bemutatkoznak a Megtört korszak - 1908-1928 - Közép-Európa avantgárd művészete című, péntektől a krakkói Nemzetközi Kulturális Központ (MCK) megtekinthető kiállításon.

A kiállítás fölött a fővédnökséget a négy visegrádi ország kulturális miniszterei vállalták, magyar részről Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturáért felelős államtitkára - közölte az MTI-vel Körmendy Adrienne krakkói magyar főkonzul.



A csütörtök esti megnyitón részt vett a magyar társszervező, a pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója, Csornay Boldizsár, valamint a tárlat magyar kurátora, Várkonyi György.



A több mint 170 műtárgyat felvonultató metszetkiállítás a térség 20. század eleji cseh, horvát, lengyel, magyar, román és szlovák avantgárd képzőművészetét mutatja be. A tematikus tárlat szervezői arra törekedtek, hogy megmutassák a közép-európai nemzeti avantgárd mozgalmak közös nevezőit, valamint az első világháború után megalakult államok formaújító képzőművészeti irányzataiban megnyilvánuló eltéréseket is - olvasható az MCK honlapján.



Körmendy Adrienne ebben a vonatkozásban értékesnek találta, hogy a közép-európai nemzetállamok keletkezésének 100. évfordulójához kötődő projekt az eredeti tervekkel szemben nem az egyes nemzetek avantgárd törekvéseit mutatja be külön-külön, hanem egy, "az összetartozást mutató gyűjteményes kiállítás született".



A magyar művészek közül Bortnyik Sándor, Kassák Lajos, Krón Jenő, Mednyánszky László, Moholy-Nagy László, Schiller Géza, Uitz Béla és Jaszusch Antal alkotásai tekinthetők meg a kiállításon.



A tárlat érdekessége, hogy felvonultatja az avantgárd tipográfiát szemléltető képzőművészeti folyóiratok, kiadványok, poszterek, filmforgatókönyvek és fényképek széles spektrumát is.



A kiállítást számos társrendezvény - előadások, tárlatvezetések, műhelyek - kíséri.



A projekt krakkói állomása a tavaly szeptemberben a morvaországi Olmützben megnyílt kiállítás módosított változata. Krakkóban a tárlat június 9-ig lesz látható, utána Pozsonyba kerül. A kiállítás utolsó színhelye Pécs lesz, a pécsi bemutató idejére megjelenik a kiállításhoz kapcsolódó majdnem 800 oldalas monográfia - közölte Körmendy Adrienne.