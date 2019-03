Kultúra

Magyar komolyzenei dallamokra érkezik a tavasz New Yorkba

Vincze Máté kulturális tanácsos, a Külgazdasági és Külügyminisztérium égisze alatt működő New York-i Magyar Kulturális Központ vezetője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a High Note Hungary című rendezvénysorozat az elkövetkező hetekben azokat a magyar komolyzenei hagyományokat népszerűsítő, feltörekvő szóló- és kamarazenészeket mutatja be a helyi műértő közönségnek, akik már nem teljesen ismeretlenek Amerikában.



A komolyzenei rendezvények nyitánya március 8-án, a nemzetközi nőnapon lesz a Golden Classical Music Awards 2018-as kamarazenei díjazottjainak, Bonnyai Apolka zongora- és Király-Lugosi Veronika hegedűművész koncertjével. Elővételben elkelt valamennyi jegy - hangsúlyozta Vincze Máté.



A magyar kulturális központ március 11-én két programmal is adózik Kodály Zoltán emlékének. New York legdinamikusabban növekvő egyetemén, a New York Egyetemen tart szakmai workshopot és ad elő a világhírű Kodály zenepedagógiai módszertanról Dr. Nemes László egyetemi tanár, a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet igazgatója. A professzor egyébként New York után az indianai Terre Haute városban, majd a kanadai Montrealban tart előadást. Valamennyi programját szintén a New York-i kulturális intézet szervezi.



Ugyancsak március 11-én ad koncertet Varga Tamás, a Bécsi Filharmonikusok első csellistája. A program Kodály Zoltán Szólószonáta gordonkára, Op. 8 című műve köré épül, amelyre a csellista felkérésére számos kiemelkedő zeneszerző, köztük a New York-i székhelyű, Pulitzer- és Grammy-díjas alkotó, a Yale Egyetem tanára, Aaron Jay Kernis készített átiratot.



Karosi Bálint zeneszerző és orgonista új, Concerto for Clarinet and String Orchestra című művét március 13-án mutatja be a Spectrum Szimfonikus Zenekar a New York-i Szent Péter-templomban. Szólót játszik Varga Gábor, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának első klarinétművésze.



Másnap Liszt Ferencé lesz a "főszerep". Bemutatkozik ugyanis - Magyarország New York-i főkonzulátusának Bartók-termében - a Los Angeles-i nemzetközi Liszt-verseny ének kategóriájának győztese, az amerikai Kendall Harb. Őt a széles szakmai támogatást élvező szervezet társigazgatója, Polgár Éva zongoraművész kíséri és kalauzolja Liszt Ferenc világába.



Március 16-án New York vezető komolyzenei iskoláinak magyar növendékei adnak közös koncertet az intézet, a főkonzulátus és a New York-i Magyar Ház közös március 15-i ünnepi megemlékezésén. Majd Ittzés Gergely fuvolaművész kezdi meg amerikai körútját: első előadása a tekintélyes Carnegie Hallban lesz.



Vincze Máté hangsúlyozta: a mostani High Note Hungary komolyzenei koncertsorozatot tavaly novemberben rendezték meg először a Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balett kéthetes, átütő sikerű vendégszereplésekor.



A rendezvénysorozat célja a magyar komolyzene meghatározó szerepének erősítése az amerikai metropoliszban is - fogalmazott a magyar kulturális központ vezetője.