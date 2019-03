Kultúra

Philippe Godeau: Afrika valós arcát mutatja be a Yao című film

Rendezője, Philippe Godeau szerint Afrika valós arcát mutatja be egy megható történeten keresztül a Yao című francia-szenegáli road movie, amelyet a Francia Filmnapok keretében vetítenek hétfőn és kedden a budapesti Toldi moziban.

A tavaly készült alkotás főhőse Seydou Tall ünnepelt francia színész, aki könyve népszerűsítésére utazik Szenegál fővárosába, Dakarba. A film címszereplője Yao, egy 12 éves kisfiú, aki egy kis szenegáli faluban él és rajong Tallért. A fiú elszökik otthonról, hogy több száz kilométert megtéve végre találkozhasson példaképével. A férfit lenyűgözi a fiú kitartása és elhatározza, hogy hazakíséri.



Philippe Godeau francia filmrendező az MTI-nek adott szombati interjúban elmondta, hogy a film alapötlete személyes kötődésből származik. Kamaszkorában sokat járt Afrikába meglátogatni édesapját, aki akkoriban főként a Szenegállal szomszédos Maliban dolgozott.



Szándéka a Yaóval az volt, hogy Afrika valós arcát mutassa be, elvigye az embereket a földrész felfedezésére, visszaadja az ottani hangulatot, és éreztesse, milyen más ott az élet.



Emellett egy olyan főhőst képzelt el, aki afrikai gyökerekkel rendelkezik, viszont nem ott született. "Azt is tudtam, hogy a főszereplőnek egy sztárnak kell lennie, akivel együtt szívesen elindulnak a nézők a kontinens felfedezésére" - mondta, hozzátéve: így esett a választása az Életrevalók és a Derült égből apu című filmekből is ismert, szenegáli gyökerekkel rendelkező Omar Syra és a nyugat-afrikai országra.



Az Omar Sy által alakított főszereplő Franciaországban született és sikeres európai életet él. Számára az utazás saját gyökereinek felfedezésével is jár, mert bár Szenegálból származik, életében először jár ősei földjén. A nézők az óceánparton fekvő Dakartól Szenegál és Mauritánia nyugati határáig kísérhetik végig a két főszereplőt.



Philippe Godeau kiemelte, hogy keverte a valóságot a fikcióval, a történet az apa-fiú kapcsolatról is szól.



Elmondta azt is, hogy a kisfiút alakító Lionel Louis Base Szenegálból származik, és több mint hatszáz gyerek közül választották ki a casting során. A női szereplőt Fatoumata Diawara énekes-színész alakítja, aki, akárcsak filmbeli szerepe szerint, Maliból származik.



A Yao a Francia Filmnapokat követően a Mozinet forgalmazásában nyáron kerül a magyar a mozikba.