Programajánló

BTF - Mintegy 2600 közreműködővel rendezik meg az országos táncháztalálkozót

Mintegy 2600 közreműködővel rendezik meg április 5. és 7. között az 38. Országos Táncháztalálkozót és Kirakodóvásárt a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) keretében. 2019.03.02 20:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Április 5-én Halljunk szót! címmel a Fonó Budai Zeneházban koncerttel egybekötött nyitótáncházzal indul a rendezvény. Másnap, a táncháztalálkozó első napján a Budapest Sportarénában táncházak és bemutatók, valamint kézműves foglalkozások és játéktanítás is várja az érdeklődőket - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az április 7-i program a gyermekekre és a gyermekes családokra összpontosít. A nyugat-magyarországi régiót bemutató Aprók bálján a gyermektáncosokkal együtt a közönség is részt vesz a táncokban, mindenki kipróbálhatja magát a népi játékokban és ügyességi versenyeken. Ezen programrész kiemelkedő pontja a Minden magyarok tánca, amikor alkalmanként mintegy kétszáz fő áll színpadra a világ legkülönbözőbb részeit képviselve.



A vasárnapi programot interaktív foglalkozások, mese- és bábelőadások, népzenei és néptáncbemutatók, valamint a felnőtteknek szóló ínyenc táncház egészíti ki. Mindkét nap délutánján kamaratermi népzenei koncertek is várják a látogatókat. Az esti gálán Szalonna és Bandája, valamint a Cimbaliband lép színpadra Danics Dórával, majd a rendezvényre készült Mindenki tánca című nagyszabású produkciót tekintheti meg a közönség.



A népművészeti kirakodóvásár mellett fotókiállítások, könyv- és CD-bemutatók, valamint filmvetítések is színesítik a programot.