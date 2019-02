Románia

Nyírő Józsefről nevezték el a székelyudvarhelyi városi könyvtárat

2019.02.28 23:30 ma.hu

Az Orbán Árpád alpolgármester által beterjesztett határozattervezetet 16 képviselő támogatta szavazatával, ketten tartózkodtak.



Amint az ülésen elhangzott: a tanács tavaly március 15-i ünnepi ülésén hozott elvi határozatot a névválasztásról és arról, hogy elindítja a névadás jogi procedúráját. A névválasztást a prefektus hivatalában működő névadó bizottság negatívan véleményezte, de amint a tanácsülésen a város jegyzője elmagyarázta: a testület ennek ellenére határozhat a névadásról.



Az önkormányzati testület ülésén a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) egyik képviselője a döntés elnapolását, másik a név módosítását és a Kányádi Sándor nevet javasolta a könyvtárnak. A Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös frakciója kitartott a Nyírő József név és a szavazás megtartása mellett. Többen is elmondták: mindkét személyiséget fontosnak tartják a város számára, semmiképpen nem szeretnék őket egymás ellen kijátszani, és keresik a módját annak, hogy Kányádi Sándor nevét is utca, tér vagy intézmény viselje Székelyudvarhelyen.



Az emigrációban elhunyt Nyírő József erdélyi író alakja 2012-ben váltott ki erős indulatokat a román-magyar viszonyban és az erdélyi magyar közéletben, amikor a hatóságok meghiúsították az író hamvainak a székelyudvarhelyi újratemetését. Azt hangoztatták, hogy szerintük Nyírő József antiszemita, fasiszta eszméket képviselt, de az újratemetést a Bunta Levente akkori RMDSZ-es polgármester által kiállított temetési engedély formai hibájára hivatkozva akadályozták meg. Az újratemetés előkészítésében - kegyeleti okokra, Nyírő József végakaratára és írói érdemeire hivatkozva - az Országgyűlés Hivatala szervezői szerepet vállalt.



Ezt követően a román hatóságok egy gyergyószentmiklósi Nyírő József-megemlékezés és egy székelyudvarhelyi Nyírő József-naptár ügyében is vizsgálatot indítottak, de bűncselekmény hiányában mindkettőt beszüntették.