Versek kötik össze a világ magyar diákjait

Versfolyam 2019 címmel maratoni versmondást szervez határon túli és a diaszpórában működő magyar iskolák és hazánk középiskolás diákjainak részvételével a Békéscsabai SZC Trefort tagiskolája és a békési székhelyű Veritas Kulturális Egyesület. 2019.02.26

Csibor Géza, az egyesület vezetője az MTI-nek elmondta, hogy hasonló versfolyamot már szerveztek a korábbi években József Attila születésnapja, a költészet napja alkalmából.



Az elmúlt esztendőben például felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi és vajdasági magyar diákok szavaltak a világhálón közvetített élő adásban, de a versfolyamra jelentkezett a kanadai Hamilton városának egy magyar nyelvű iskolája, sőt képviseltette magát a programon New York magyarsága is.



Az idei versfolyamra a határon túli és a diaszpórában működő magyar iskolák mellett a szervezők meghívták a magyar középiskolákat is. A napokban összesen több mint 2500 iskolába küldtek meghívót. Csibor Géza arra számít, hogy április 11-én kellő számú jelentkező lesz, akik a bszc.hu és a tajgazda.hu internetes oldal közvetítésében mondhatják el az általuk kiválasztott magyar költők verseit.



A lebonyolításhoz a műszaki segítséget a Békéscsabai Médiacentrum Kft. biztosítja.