Maskarádéval búcsúztatják a telet Debrecenben

Most első alkalommal a hagyományos mangalica fesztivált is a farsangi maskarádé idején rendezik meg a hétvégén.

Maskarádéval búcsúztatják idén is a telet Debrecenben - közölték a szervezők hétfőn a Vojtina bábszínházban tartott sajtótájékoztatón, ahol a 18. Debreceni Maskarádé programjait ismertették.



Asbóth Anikó, a bábszínház igazgatója elmondta: a hétvégi nagy "farsangi hacacáré" programját ezúttal is Ujvári Zoltán néprajzprofesszor gyűjtése alapján állították össze.



Keddtől a Vojtina bábszínházban a gyermekeknek szerveznek programokat, majd szombaton Debrecen belvárosa ad otthont a télűzőknek. A Főnix Rendezvényszervező Kht. és a Vojtina bábszínház szervezésében a régi városházától induló "télkergető népek" a Kossuth téren szórakozhatnak.



Hercz Vilmos kulturális menedzser hozzátette: most első alkalommal a hagyományos mangalica fesztivált is a farsangi maskarádé idején rendezik meg a hétvégén.



Az idei maskarádé zárásaként vasárnap a Vojtina bábszínházban családi összefogással, jelmezesekkel, táncosokkal és muzsikusokkal zárul a program.