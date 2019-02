Programajánló

Interaktív Móricz-kiállítás nyílt Leányfalun

Kinek a hangja? címmel interaktív állandó kiállítás nyílt Móricz Zsigmondról Leányfalun.



Az egykor az író lakhelyéül szolgáló Duna menti település ezzel ünnepelte díszpolgára születésének 140. évfordulóját.



A Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhelyén megnyílt tárlat kiemelten szól a fiatalokhoz, segítséget nyújt középiskolai tanulmányaikhoz, és kiváló helyszíne lehet kihelyezett irodalomóráknak is - mondta az MTI-nek Adorján András alpolgármester.



Mint hozzátette, a kiállítás tartalma megfelel az új kutatásoknak, módszertanában XXI. századi: öt játék, interaktív tábla és Móricz-korabeli tárgyak várják a látogatót.



A tárlathoz a ma is Leányfalun élő Móricz-leszármazottak, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) is kölcsönözött relikviákat, közöttük olyanokat, amelyek az író halála óta először kerültek vissza a településre.



A XX. századi magyar realista próza egyik legnagyobbjaként számon tartott író 1911-ben vásárolt telket a főváros melletti üdülőhelyen, a fővárosi nagypolgárság és művészvilág által kedvelt Leányfalun - idézte fel Adorján András.



Móricz Zsigmond az akkor már a nyarait itt töltő Rózsahegyi Kálmánnak, a kor színészóriásának invitálására látogatott a településre, és egy anekdota szerint a főút melletti telken megpillantott terebélyes diófa látványa ragadta meg, amely gyermekkorát, a tiszacsécsei tájat idézte fel benne. A háromholdas birtokon édesapja, Móricz Bálint épített házat, majd ezt bővítették tovább az évek során Kós Károly és munkatársai tervei alapján.



A Móricz-házban ma is a leszármazottak élnek, így az új állandó kiállítás a mellette lévő épületben kapott helyet. A megvalósítást a Kubinyi Ágoston Program, az NKA miniszteri támogatása, Leányfalu önkormányzata, valamint helyi társadalmi adakozás tette lehetővé.