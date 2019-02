Kultúra

Oscar-díj - Lady Gaga és a Queen is fellép a vasárnapi gálán

Adam Lambert és a Queen is zenél majd a 91. Oscar-gálán vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban - jelentette be Twitterén az amerikai filmakadémia, amelynek díjátadóján Lady Gagától Jennifer Hudsonig számos nagy sztár szerepel majd.



Az amerikai filmakadémia idei műsora elég viszontagságos körülmények között készült: a hagyományos, élőben közvetített gála előkészítését először az rázta meg, hogy Kevin Hart visszalépése után nem sikerült műsorvezetőt találni, a napokban pedig egy újabb dráma zajlott Hollywoodban, amikor a filmakadémia vezetése és a műsor producerei szembe kerültek a tagsággal, amely nem volt hajlandó eltűrni, hogy a csaknem négyórás közvetítést négy filmes szakma reklámszünetben való díjazásával rövidítsék le.



A műsor nézettsége évek óta csökken, a trendet a filmakadémia igyekszik megfordítani. A házigazda hiányát sok sztár színpadra lépésével pótolják. Korábban bejelentették a Csillag születik két sztárja, Lady Gaga, Bradley Cooper, valamint Jennifer Huson, Gillian Welch, David Rawlings és Bette Midler fellépését, akik mind a legjobb eredeti filmdal kategóriában jelölt számokat adják elő.



A The Hollywood Reporter értesülése szerint Hudson az RGB című dokumentumfilm I'll Fight című dalát énekli az estén. Welch és Rawlings a Buster Scruggs balladája című westernben elhangzó When a Cowboy Trades His Spurs for Wings című számot adja elő. Lady Gaga és Cooper pedig a Shallow című dalt idézi fel a Csillag születikből, ami egyúttal Cooper rendezői bemutatkozása is. Bette Midler a hétvégén Twitterén árulta el, hogy a Mary Poppins visszatérből a The Place Where Lost Things Go című számmal lép majd fel.



Az Oscar-jelöltek között szerepelő Bohém rapszódia révén az Adam Lamberttel kiegészült Queen együttes is szórakoztatja majd a közönséget. A Bohém rapszódia a Queen pályafutásának kezdetét, néhai énekese, Freddie Mercury életét dolgozta fel. A film öt Oscar-jelölést kapott, a legjobb film, színész (Remi Malek), hangvágás, hangkeverés és vágás díjára is esélyes.



Lambert 2009-ben énekelt először a Queen eredeti tagjai, Brian May és Roger Taylor társaságában. Az énekes 2012-től turnézott is az együttessel.



A 91. Oscar-díjátadót az ABC televízió közvetíti élőben a Dolby Színházból, a magyar nézők hétfőn hajnalban láthatják a gálát a Moziverzum csatornán.