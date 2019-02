Programajánló

Little G Weevil dupla koncerten mutatja be új lemezét

Február 21-én és 22-én a fővárosi Muzikumban mutatja be új lemezét Little G Weevil. A bluesgitáros tizennégy évnyi amerikai tartózkodás után a közelmúltban költözött vissza Magyarországra.



"Az utóbbi években egyre erősödött bennem a honvágy, tavaly novemberben döntöttem el végleg, hogy hazaköltözöm" - mondta Little G Weevil (Szűcs Gábor) az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorában.



Mint felidézte, 2004-ben költözött ki Amerikába, és Alabamában szállt le a repülőről, és az ottani zenész szervezet segítségével indította el kinti karrierjét, igényelt művészvízumot. Új, immár hatodik szólólemeze, a Back in Alabama újra ott készült, és az anyagon azokkal dolgozott együtt, akikkel már 2004-ben együtt dolgozott.



A 41 éves magyar bluesgitáros számos komoly szakmai díjat kapott Amerikában. 2013-ban első lett az International Blues Challenge elnevezésű versenyen - a mai napig ő az egyetlen európai zenész, akinek ez sikerült. Ugyanabban az évben a blues műfajában legrangosabb elismerésnek számító Blues Music Awardra jelölték az akusztikus előadók között, és szintén jelölt volt 2014-ben Moving című lemeze Az év akusztikus albuma díjra a Blues Blast Music Award versengésben.



"Az embert folyamatosan érik hatások, de kialakult a hangzásvilágom. A blueson belül azért széles sávokat írok le" - fogalmazott Little G Weevil.



A gitáros február 21-22-én dupla testházas koncerten mutatja be a Back in Alabama számait a Muzikumban, 23-án pedig Kiskunfélegyházán lép fel. "Nemrég voltam egy belga-holland turnén, ahol tizenhét nap alatt tizenhét koncertet adtam, így jövő héttől jöhet egy kis pihenés".



Terveiről szólva kitért arra, hogy a koncertek mellett más jellegű műsorok is foglalkoztatják, várhatóan áprilisban elindul egy internetes zenei sorozata.