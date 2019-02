Kult

Rövidfilm népszerűsíti Pest megye értékeit

Kisfilm készült Pest megye épített és természeti örökségéről. A rövidfilm olyan ismert és kevésbé ismert építészeti és természeti kincseket mutat be, mint a ráckevei Hajómalom, a kisoroszi Szigetorr, a váci Diadalív vagy a zsámbéki Romtemplom.



A Pest megyei értéktárban jelenleg több mint 200 érték található az agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, valamint turizmus és vendéglátás kategóriában - idézte fel Ambrus András, a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal sajtófőnöke az MTI-nek.



Az Agrárminisztérium támogatásával készült, mintegy 19 perces kisfilm madártávlatból mutatja be a megye építészeti és természeti kincseit, a dróntechnikának köszönhetően a nézők a levegőből csodálhatják meg többek között a lórévi Zichy-kápolnát, a Pátyi pincesort vagy az érdi Fundoklia-völgyet.



A sajtófőnök felidézte, hogy az önkormányzat a megyei értékek népszerűsítését vándorkiállítás létrehozásával kezdte, majd vetélkedőt szervezett diákok számára, létrehozta az Év értéke díjat, válogatás CD-t adott ki Kodály Zoltán Pest megyei népdalgyűjtő munkájából, de értéktúrákat is szervezett egyebek mellett Márianosztrára, a Csepel-szigetre és Ceglédre, továbbá gasztronómiai kiadványt készített a jellegzetes megyei ételekből.



A rövidfilm a www.pestmegye.hu oldalon érhető el, de a február 21-én nyíló Utazás kiállításon is látható lesz, ahol Pest megye több tájegysége is bemutatkozik.