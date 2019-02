Programajánló

Ma kezdődik a 2019-es Budapest Táncfesztivál

A fesztivál összesen 24 előadással és kilenc premierrel várja a közönséget február 15. és március 2. között. Az idei sztárvendég a kanadai BJM - Les Ballets Jazz de Montréal lesz, amely Leonard Cohen dalait ülteti át a tánc nyelvére Dance Me címmel. Fellép a fesztiválon a svájci Philippe Saire, a kísérleti koreográfia és a képzőművészet kiemelkedő alakja, valamint a hip-hop alapú kortárs tánc formanyelvét használó francia Company Wang Ramirez is.



A péntek esti zárt körű nyitógála után a nagyközönség először szombaton veheti birtokba a Nemzeti Táncszínház új épületét. A gáláról készült felvételt pénteken 21 órától az M5 kulturális csatorna sugározza.



A nyilvános ünnepi esten, amelyet vasárnap is megismételnek, a Győri Balett és a Zeneakadémia zenekara lép fel a Passage és a PianoPlays című darabbal. Az új játszóhely mellett a Budapest Táncfesztivál számos előadása a Müpában kap helyet.



A premierek között van a Szegedi Kortárs Balett új előadása, amely a Grammy-díjas világhírű észt zeneszerző, Arvo Pärt egyik korai, Credo című drámai művét dolgozza fel.



A Magyar Nemzeti Balett Turning point címmel a társulat klasszikus repertoárjából összeállított balettgálával készül a fesztiválra, emellett a Threestyle című új modern estje neves külföldi koreográfusok munkáit mutatja be. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Magyar hősök, csaták és szerelmek című tablószerű történelmi előadással szerepel a fesztivál műsorán.