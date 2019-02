Programajánló

Vezetéssel tekintheti meg a közönség a Hagyományok Háza kiállításait

Pénteken és február 22-én a Poklade - A mohácsi busójárás megújuló hagyománya című kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők szakmai vezetéssel a budapesti Hagyományok Házában.

Pénteken Kalina Veronika, február 22-én Szabó Zoltán, a kiállítás két szakmai felelőse tartja majd a csoportos tárlatvezetéseket. A kurátorok saját gyűjtési élményeiken, személyes tapasztalataikon keresztül viszik közelebb az érdeklődőkhöz a kiállítás tárgyát képező farsangi szokást, a mohácsi busójárást. A tárlatvezetéseken a szokás tárgyai megfogható közelségbe kerülnek és egyes hangszerek, zajkeltő eszközök is megszólalnak. A tárlatvezetésekre a Hagyományok Háza honlapján lehet bejelentkezni - közölte az intézmény.



A mohácsi busójárás megújuló hagyományát bemutató kiállítás január 12-én nyílt meg a Hagyományok Háza Kallós Zoltán kiállítóterében, és egészen március 5-ig várja az érdeklődőket. A tárlaton a leghíresebb mohácsi álarc-készítők munkái mellett Répásy Zsolt képei és Kolbe Mihály farost-intarziái is megtekinthetők, amelyeken keresztül betekintést nyerhetünk a busójárás különleges és bensőséges világába, a készülődés és az átváltozás pillanataiba.



A Poklade című tárlat mellett megtekinthető a Páva tündöklő színei című fotókiállítás is, amely a Fölszállott a Páva eddigi évadaiból összeválogatott, kulisszák mögötti és színpadi pillanatait mutatja be.



A felújított Hagyományok Háza idén több új projekttel is készül, a tájegységekre bontott táncházakon kívül rendszeresen rendhagyó tárlatvezetéseket is szerveznek majd a kiállításokban.