Vasárnap rendezik meg a Tehetség napja elnevezésű családi programot a Zeneakadémián

Idén is különleges programokat kínál a Zeneakadémia Tehetség napja elnevezésű családi eseménye vasárnap, amelyre a szervezők koncertekkel, filmvetítéssel, óralátogatással, előadással és kerekasztal-beszélgetésekkel várják az érdeklődőket.

Vigh Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában elmondta, hogy az egész napos családi programon az iskola ifjú tehetségeit szeretnék bemutatni, emellett betekintést nyújtanak az egyetemen folyó oktatásba is.



A programok délelőtt tizenegy órakor kezdődnek a Zeneművészeti Egyetemen. A Liszt Ferenc Kamarazenekar kíséretében a fiatal tehetségek két koncertet is adnak, délelőtt Händel, Vivaldi és Haydn műveit szólaltatják meg.



A koncertek között lehetőség nyílik meglátogatni egy-egy nyilvános órát is: Vigh Andrea, Fassang László, Eötvös József, Dráfi Kálmán és növendékeik engednek betekintést a zeneoktatás műhelytitkaiba.



Fassang László előadásában a Zeneakadémia felújított orgonájáról árul el kulisszatitkokat a Nagyteremben.



Lesznek minikoncertek is, amelyeken Vajda Marcell, Hotzi Mátyás, Matuska Flóra, Kovács Gergely, Kristina Vocetková és Jan Vojtek lép fel. A kerekasztal-beszélgetésen művészek és oktatók gondolkodnak együtt a tehetséggondozásról és a zenei pályára lépés kérdéseiről - ismertette a programokat a rektor, aki úgy fogalmazott: "a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a top kategóriába tartozik, csaknem 150 éves fennállása alatt töretlenül hozta azokat a világsztárokat, akik meghatározói a nemzetközi kulturális életnek".



A rendezvényen a közönség megtekintheti a Kodály mindenkié című dokumentumfilmet, amely a Kodály-módszer nemzetközi térhódításáról szól, alkalmazásának eredményeit foglalja össze. A nap zárásaként pedig Mozart műveit hallhatják a látogatók a Zeneakadémia Kamarazenekarának tolmácsolásában, Rolla János vezetésével.