Kultúra

Több mint félszáz ifjúsági hangversenyt adnak a szolnoki szimfonikusok

Az idei év újdonsága a Kacorkirály, a Három kismalac és a Mediterrán dallamok Notis Georgiou gitárművész és karmesterrel. 2019.02.06 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Több mint félszáz ifjúsági hangversenyt ad 2019-ben is a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, az idei év újdonsága a Kacorkirály, a Három kismalac és a Mediterrán dallamok Notis Georgiou gitárművész és karmesterrel - közölte a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezető szakmai igazgatója kedden Szolnokon. Patkós Imre, a Mesével, zenével az ifjúságért című sajtótájékoztatón elmondta: a zenészek óvodákba, általános és középiskolákba is eljutnak a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-vel együttműködésben, valamint a sikeres pályázatok révén.



Hozzátette: az idei évadban az általános iskolásoknak Balogh Sándor és Lukácsházi Győző szerzőpáros megzenésített mesejátékait tűzték műsorra. Tavaly a Lúdas Matyi, idén a Kacorkirály és a Három kismalac meséjével kedveskednek ennek a korosztálynak. Az előadásokat Nagy Katalin Matild grafikusművész homokanimációs vetítésével színesítik - tájékoztatott.



A produkció különlegessége, hogy egyes előadásokon maga a zeneszerző fog vezényelni, illetve a szövegíró mesél majd a gyerekeknek, a többi előadáson a karmester Mucsina Péter, a mesemondó pedig Munkácsyné Danyi Zsuzsanna lesz - közölte.



A középiskolás korosztály részére Rodrigo, Fauré és Notis Georgiou zeneművei csendülnek fel a koncerteken. Rodrigo híres Concierto de Aranjuez gitárversenyének II. tétele sok film betétdalát képezi, a korosztály számára kifejezetten érdekes dallam. Notis Georgiou az Orestia című kompozíciójában Oresztész, spártai király történetét meséli el zenében. A történet a középiskolai irodalmi tananyag részét képezi, ezért is választották a művet a középiskolás korosztály számára - mondta, hozzátéve: Notis Georgiou nemcsak zeneszerzőként, de karmesterként és szólistaként gitárral is közreműködik az ifjúsági műsorban.



Patkós Imre felhívta a figyelmet a koncertek közösségteremtő hatására. Emlékeztetett arra, hogy kis létszámú településeken, falvakban is adtak több koncertet, hogy lehetőség szerint minél több gyermekhez eljuttassák a komolyzenét. Eddig pályázati forrásból nyílt erre lehetőség, de szeretnék folytatni ezt a kezdeményezést a jövőben is - hangsúlyozta.



Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezetője a sajtótájékoztatón elmondta: a kft. több mint kétszáz helyszínen szervez ifjúsági koncerteket. Hozzátette: több mint 280 ezer fiatal hallgatta a koncertjeiket a tavaly.



Az ifjúsági programot lendületes, a korosztályhoz szóló moderálás színesíti, a koncertek műsorát pedig kifejezetten az iskolások számára állították össze. A fellépők között találkozhatnak többek mellett például szimfonikus zenekarral, régizenei együttessel és jazztrióval is - sorolta.

Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója kiemelte, hogy a gyermekek személyiségfejlődésében rendkívül fontos szerepet játszik a zene, a tánc és a játék. A tankerületi központok támogatják, hogy minél több gyermekhez, minél gyakrabban eljusson a komolyzene - mondta.