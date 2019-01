Kultúra

Két magyar filmet mutatnak be a belgrádi filmfesztiválon

2019.01.31 ma.hu

A Védelem nélkül alcímet viselő filmszemlén 125 olyan alkotást mutatnak be, amelyet korábban még nem láthatott a szerbiai közönség, közöttük a Ruben Brandt, a gyűjtő és Az Úr hangja című magyar filmeket.



Milorad Krstic egyedi látványvilágú akcióthrillerét, a Ruben Brandt, a gyűjtő című, James Bond-filmeket idéző egész estés animációt február 28-án és március 1-jén vetítik. A magyar gyártású film világpremierje tavaly augusztusban volt, azóta nagy sikerrel járja a filmfesztiválokat világszerte.



Pálfi György Az Úr hangja című új nagyjátékfilmjét március 1-jén és 2-án tűzi programjára a FEST. A Stanislaw Lem regénye alapján készült film az eredeti mű gondolatvilágát adaptálja egy ma játszódó, családi krimi keretei közé.



A film főhőse a harmincas éveinek végén járó Péter, aki egy titokzatos balesetekről szóló dokumentumfilmben felismerni véli a hetvenes években disszidált, azóta nem látott apját, majd úgy dönt, hogy megpróbálja őt megkeresni Amerikában. Kalandos nyomozás után végre rátalál a férfire, aki már új családot alapított. A találkozás számtalan élményt, fordulatot és tanulságot hoz a fiatalember és apja életébe.



A mustrát Jorgosz Lanthimosz A kedvenc című életrajzi filmje nyitja meg. A 18. század elején játszódó történet komikusan, ugyanakkor időnként szívfacsaróan mutatja be a törékeny és uralkodásra nem teljesen alkalmas Anna brit királynő életének egy rövid időszakát. A főszereplő Olivia Colman alakításáért megkapta a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-díjat és az idei Oscar-díjra is esélyes.



A fesztivál zárásaként március 3-án Paolo Sorrentino régóta várt alkotását, a Silvio és a többiek című filmet láthatja a közönség, amelyben a rendező kedvenc színésze, Toni Servillo formálja meg az olasz közélet egyik legellentmondásosabb személyiségét, a politikába állandóan visszatérő Silvio Berlusconit.



A filmfesztivál megnyitója csak néhány nappal előzi meg az Oscar-díjak átadóját, így a legnagyobb érdeklődésre feltehetően azok a filmek számíthatnak, amelyeket jelöltek az amerikai filmakadémia díjaira. A belgrádi közönség egyebek mellett láthatja a Zöld könyv, az Alelnök, A férfi mögött és az If Beale Street Could Talk című alkotásokat is.



A fesztivál fődíjára - amely a Belgrádi Győztes (Belgrade Victor) nevet viseli, utalva a nándorfehérvári vár parkjában, a Kalemegdanon álló szoborra - 14 film pályázik. A díj sorsáról öttagú nemzetközi zsűri dönt, amelynek tagja Bojan Vuletic szerb rendező, Milena Zupancic szlovén színésznő, Nada Sargin szerb színésznő, Goran Bogdan horvát színész és Ioana Uricaru román rendező.



Emellett kiosztják a legjobb rendezőnek, forgatókönyvnek, színésznek és színésznőnek járó elismerést. Az idei életműdíjat Ralph Fiennes brit színész-rendezőnek, valamint posztumusz a közelmúltban elhunyt Dusan Makavejev szerb rendezőnek ítélték oda.