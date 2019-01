Megmérettetés

Bocuse d'Or - Dánia nyerte a világversenyt

Dánia nyerte a világ legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d'Or fődíját, amelyet szerda este hirdettek ki a franciaországi Lyonban. A második helyezett Svédország, a harmadik Norvégia lett, a magyar csapat a 12. helyen végzett.



A verseny legjobb commis-jének járó díjat a dán csapat segítője nyerte, a legjobb tányértéma különdíját Franciaország, a legjobb hústálnak járó elismerést Finnország, a versenyt népszerűsítő legjobb plakátért odaítélt különdíjat pedig Marokkó kapta.



A kedden és szerdán tartott döntőben összesen 24 nemzet csapata készíthette el fogásait, a magyar csapatot vezető Pohner Ádám séf a keddi napon versenyzett.



Pohner Ádámot Csillag Richárd commis segítette, coachként pedig Segal Viktor vett részt a munkában. A csapat elnöke ezúttal is Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke volt.



A versenyzőknek ebben az évben is két ételt kellett elkészíteniük. A versenytémák ezúttal két tavaly elhunyt, legendás séf, Paul Bocuse és Joel Robuchon munkásságának állítottak emléket.



A magyar csapat által megalkotott hústéma főszereplője a Carré de Veau "Balaton" fantázianevet viselte. A tálon szerepelt egy sült borjúkaraj, borjúmirigy csicsókával és tárkonnyal, csicsókakrém, radicchio- és retekgombóc, mustáros zöldborsó, hagymatart és egy különleges "derelye".



Pohner Ádám tányértémája a Chartreuse "Hommage Robuchon" nevet kapta a menükártyán. Maga a chartreuse burgonyával és padlizsánnal készült, valamint kagylófélékkel. A tányéron szerepelt még tormás almasaláta uborkával, zöldspárga, valamint egy pastisszal (francia ánizslikőrrel) készült mártás.



A hústálak zsűrijéhez a váratlanul megbetegedett Hamvas Zoltán helyett csatlakozott Széll Tamás séf is, aki már kétszer is képviselte Magyarországot a versenyen: 2013-ban a 10. helyet szerezte meg Lyonban, majd az európai kontinensdöntő megnyerése után 2017-ben a 4. helyen végzett a világdöntőben.