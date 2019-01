Kultúra

A rendszerváltáshoz kapcsolódó tárgyakat gyűjt a Nemzeti Múzeum

A rendszerváltáshoz kapcsolódó tárgyak gyűjtésébe kezd a lakosság körében a Magyar Nemzeti Múzeum, amely Közös időnk - 1989 címmel indította el a 30 évvel ezelőtti eseményeket ünneplő programsorozatát. 2019.01.29 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A rendszerváltásról őrzött tárgyak összegyűjtésével betekintést nyerhetünk abba, mit jelentettek a magyarok számára a 30 évvel ezelőtt történtek - mondta el Varga Benedek, a múzeum főigazgatója hétfőn Budapesten. Hozzátette: 1989 legfőbb élménye a szabadság kiteljesedése volt.



A sajtótájékoztatón Gál Vilmos, a Közös időnk - 1989 projektvezetője kiemelte: a tárgyakat adományozók részére a múzeum lehetőséget biztosít, hogy elmondhassák élményeiket, emlékeiket a rendszerváltásról. Az összegyűjtött tárgyakat az év végén nagyszabású kiállításon mutatják be, a videóra vett visszaemlékezésekből szabadon hozzáférhető, virtuális tárlat készül.



A gyűjtés és az időszaki kiállítás mellett filmvetítéseket, kerekasztal-beszélgetéseket és tudományos konferenciát is tervez a múzeum a rendszerváltásra emlékező projekt részeként - fűzte hozzá Gál Vilmos, aki kitért arra is: hétfőn pontosan 30 évvel ezelőtt, 1989. január 28-án nevezte Pozsgay Imre államminiszter egy rádióinterjúban ellenforradalom helyett népfelkelésnek az 1956-os eseményeket.



Varga Benedek a sajtótájékoztatón saját személyes tárgyai közül egy 1930-as évekből származó tintatartót ajánlott fel a gyűjtés számára, amelybe 1989-ban töltött tintát, elhatározva fiatal történészként, hogy egyszer majd azzal írja meg a rendszerváltás történetét.



Az eseményen egy lengyel Szolidaritás-zászlót is adományoztak a múzeumnak. Az adományozó, Müller Ferenc elmondta: a transzparenst 1989. március 15-én a Magyar Televízió székháza előtt tüntető lengyel fiataloktól kapta emlékbe.



A mindenki számára nyitott gyűjtésről bővebb információ a Nemzeti Múzeum internetes oldalán található, ahol a projekt részeként egyebek mellett Baják László történész 1989-ban vezetett naplóinak részletei is olvashatóak heti bontásban.