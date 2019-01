Programajánló

Ismét Wolfmother-koncert lesz az Akváriumban

A napjaink egyik legkülönlegesebb rockzenekarának számító ausztrál formáció június 15-én három év után visszatér a fővárosi Akvárium Klubba. 2019.01.29 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Másodszor lép magyarországi színpadra a Wolfmother. A napjaink egyik legkülönlegesebb rockzenekarának számító ausztrál formáció június 15-én három év után visszatér a fővárosi Akvárium Klubba - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Az Andrew Stockdale által vezetett vintage rockformáció 2005-ben első lemezével hódította meg a világot. Az emblematikus hard-psych-retrock sláger, a Woman című számon keresztül a kétezres évek közepének generációja is felfedezte a Led Zeppelin, az AC/DC és a Rainbow hagyományát.



A debütlemez az egész világon az eladási listák élvonalába ugrott, a rádiók által kedvelt és nagyon sokat játszott Woman Grammy-díjat nyert, a Wolfmother világsztár lett. Az akkori trió ugyanakkor nem viselte könnyen a hirtelen jött népszerűséget, a következő két anyag, a Cosmic Egg (2009) és a New Crown (2014) kevésbé került a reflektorfénybe. Stockdale többször is teljesen lecserélte zenésztársait, aztán a 2016-ban megjelent Victorious című album ismét meghozta a monumentális riffeket, a nagyszabású refréneket.



A Wolfmotherben Andrew Stockdale (ének, gitár) mellett jelenleg Hamish Rosser dobos, Katie McGurl billentyűs és Brad Heald basszusgitáros játszik.