Programajánló

Újra megrendezik a frankofónia hónapját az országban

A 19. alkalommal megrendezett programon a kultúra minden területe képviselteti magát, s ekkor tartják majd a Frankofón Filmhetet is. 2019.01.29 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Újra megrendezik a frankofónia hónapját - mondta Uzsák Zoltán, a Francia Intézet sajtóreferense hétfőn az M1 aktuális csatornán.



A sajtóreferens elmondta, hogy a 19. alkalommal megrendezett programon a kultúra minden területe képviselteti magát, s ekkor tartják majd a Frankofón Filmhetet is.



Az utóbbira - amely az egész hónapot felölelő programsorozat kezdőrendezvénye - hét országból érkeznek filmek, így az érdeklődők megnézhetnek például svájci, kanadai és tunéziai alkotásokat is. A 19 film között elsősorban friss, eddig Magyarországon nem látott alkotások vannak - tette hozzá.



A hét nyitófilmje a Szabadúszók lesz, amit tavaly négymillióan láttak Franciaországban.



A filmhét programja február 27-én kezdődik a Corvin Moziban, de a Toldi és a Puskin Mozi is lesznek vetítések március 8-ig, ezután pedig tizenkét vidéki városban is bemutatják az alkotásokat - mondta.



A filmhét végén kezdődnek a frankofónia hónapjához köthető, és egész márciusban tartó egyéb rendezvények: francia zenei előadók, kiállítások, koncertek és előadások váltják egymást.