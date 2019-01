Programajánló

Ismét megrendezik a F.A.L.U. fesztivált Szilvásszentmártonban

Újra megrendezik nyáron a Falvak Ahol Lehetetlen Unatkozni (F.A.L.U.) elnevezésű összművészeti fesztivált, amelyet tavaly hívtak életre a Somogy megyei Szilvásszentmártonban. 2019.01.27 02:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A július 11. és július 14. között sorra kerülő esemény látogatóit húsz helyszínen várjuk különböző programokkal, köztük koncertekkel, tánc és színházi előadásokkal, népi mesterségek bemutatóival, kézműves foglalkozásokkal, vásári forgataggal - írta Lengyel Gábor (Fidesz-KDNP) polgármester az MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában.



Kiemelte: a fellépő együttesek között lesz a Margaret Island, az Aranyakkord, a Budapest Bár, a Vad Fruttik, a Jurij, az Amigod, a Bohemian Betyars, a Kiscsillag, a Kormorán és az utolsó napon egy külföldi formáció is.



A gyermekeknek meghirdetett 1. Kormorán Kobak zenei tábor résztvevői együtt táborozhatnak a névadó együttes tagjaival, a fesztivál emellett várja azokat is, akik a triatlon-, vagy a félmaratoni futóversenyen szeretnének indulni - tette hozzá.



A településvezető jelezte: az elmúlt évhez hasonlóan Erdély, a Felvidék és a Vajdaság is képviselteti magát a rendezvényen.



A fesztivál honlapja szerint a F.A.L.U. a magyarság kultúrájának sokszínűségét hivatott bemutatni, arra törekszik, hogy kulturális hidat építsen a határon inneni és túli magyarok között. Lengyel Gábor az MTI-vel közölte, hogy a tavalyi programjaikon négy nap alatt tízezren vettek részt.



A polgármester korábban elmondta, hogy a Zselicben található, 220 lakosú Szilvásszentmárton és környéke csendes, nyugodt, az itt élők haza- és vendégszeretőek, érdeklődnek a kultúra iránt, fontos számukra az identitásuk megőrzése, vagyis a helyszín alkalmas egy ilyen fesztivál megtartására.



Hangsúlyozta, a F.A.L.U. egy űrt tölt be a somogyi fesztiválkínálatban, nem hasonlítható a Balaton-parti zenei vagy más városokban megrendezett művészeti, komolyzenei vagy borfesztiválokhoz.



Ha sikeres lesz és a környező települések lakói szeretnék, a Művészetek völgye mintájára a jövőben Patcára, Zselickisfaludra és Szennára is kiterjesztik, ahogy erre a Falvak Ahol Lehetetlen Unatkozni elnevezés is utal - jegyezte meg.



Az eseményről bővebb információkat a www.falufesztival.hu honlapon és a Facebookon kaphatnak az érdeklődők.