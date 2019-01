Kult

Robert Redford háttérbe vonul az általa alapított Sundance Filmfesztiválon

"Úgy gondolom elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor elvonulhatok egy másik helyre" - hangoztatta rövid megnyitójában csütörötkön.



"Az elmúlt években hiányzott nekem az, hogy elegendő időt tölthessek a filmekkel és a filmkészítőkkel." Erre nem igazán jutott idő a sok-sok felvezetés mellett, amelyre felkérték. 34 évig csináltam - magyarázta döntését Redford, majd még az előtt távozott a pódiumról, hogy az újságírók kérdéseket intéztek a fesztiválszervezőkhöz.



John Cooper fesztiváligazgató és Kim Yutani, az új programigazgató elmondta, hogy a független filmek fesztiválja a mostani viszályokkal terhelt időkben jóval időszerűbb, mint valaha.



A programban 117 játékfilm szerepel, amelyek közül 105-nek a világpremierjét Park Cityben tartják.



Hangsúlyozták, hogy az idei programban visszatérnek a Sundance életre hívásának alapgondolatához. "A fesztivál középpontjában az alkotók támogatása áll. A fesztivál a világ minden részéből érkezett független művészek otthona, azzal a céllal, hogy kollektív alkotóközösséget hozzanak létre" - mondta Keri Putman vezérigazgató.



Kim Yutani felhívta a figyelmet a résztvevők sokszínűségére: a filmek 39 százalékát nők rendezték, a rendezők 35 százaléka színes. A fesztiválon vetített alkotások közül 24 fejlesztését támogatta a Sundance Intézet finanszírozással vagy egyéb módon.



A fesztivál nyitó filmje a Bart Freundlich rendezte After The Wedding című film volt, amely a 2006-ban készült, Oscar-díjra jelölt azonos című (Esküvő után) dán film amerikai feldolgozása Julianne Moore-ral, Michelle Williamsszel, Billy Cruduppal és Abby Quinn-nel a főszerepekben.



A dokumentumfilmek sorát Alex Gibneynek a The Inventor: Out For Blood in Silicon Valley című alkotása nyitotta meg, amely a ma már nem létező Theranos amerikai egészségtechnológiai cég alapítójáról, Elizabeth Holmesról szó.



"Remélem, hogy a közönséget bevisszük a kapitalizmus pszichológiájának, a csalás pszichológiájának a mélyére" - mondta Gibney filmje bemutatója előtt.